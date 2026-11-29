Данило Галицький став першим руським правителем, який отримав королівську корону від Папи Римського. Ця подія відбулася у 1253 році, однак місцем урочистої церемонії стало зовсім не те місто, з яким найчастіше пов'язують історію князя.

Коронація мала зміцнити міжнародне становище Галицько-Волинської держави та відкрити нові можливості для боротьби з ворогами. Про те, де саме відбулася ця історична подія, розповідає Український інститут національної пам'яті.

Де коронували Данила Галицького

Данило Романович походив із династії Романовичів. Він відновив і розбудував Галицько-Волинську державу, засновану його батьком Романом Великим. Період правління князя вважається часом найбільшого економічного, політичного та культурного піднесення держави.

Папа Римський Інокентій IV прагнув організувати хрестовий похід проти татар і залучити до нього низку європейських країн. Одним із потенційних союзників він бачив Галицько-Волинську державу, територія якої була однією з найбільших у Європі.

"Коронація Данила" / Картина Антона Пилиповського

Традиційно вважається, що Данило Галицький погодився прийняти корону після двох відмов через необхідність боротьби з татарами. Водночас князя цікавили й інші напрями зовнішньої політики. Зокрема, боротьба за австрійську спадщину після смерті герцога Фрідріха II, а також землі литовців, прусів і ятвягів на півночі.

7 жовтня 1253 року (за іншими даними – у грудні) коронація Данила Романовича відбулася в місті Дорогичин, яке сьогодні розташоване на території Польщі. Саме туди посланець Папи Римського Інокентія IV, абат Опізо, привіз королівські клейноди – корону, скіпетр і державу.

Де розташований Дорогочин: дивіться на карті

Як зазначає РІСУ, Данило Романович прийняв королівську корону не в Галичі чи Холмі, де розташовувалася його резиденція, а в Дорогичині – місті на західній околиці держави. Існує поширена версія, що князь навмисно провів коронацію без особливого розголосу, аби приховати цю подію від татар.

Однак писемні джерела не дають підстав стверджувати це. Імовірніше, Дорогичин обрали свідомо, адже він мав важливе стратегічне значення на русько-польсько-литовському пограниччі. Крім того, коронація в цьому місті символізувала, що Дорогичин і навколишні землі є невід'ємною частиною держави Данила Романовича.

Які наслідки мала коронація Данила Галицького

Після коронації Данило Романович отримав титул короля Русі. Це дало йому рівні права з іншими коронованими правителями Європи. За тогочасною традицією, королівський титул міг надати лише Папа Римський. Король не міг бути васалом іншого володаря, а в разі нападу на його державу інші королі мали допомогти йому.

Папська булла також закликала правителів Чехії, Моравії, Сербії, Помор'я та Пруссії долучитися до походу проти татар під керівництвом Данила Галицького.

Однак очікуваної підтримки князь не отримав. Боротьба за австрійську спадщину завершилася невдало і син Данила Роман не став австрійським герцогом. Не відгукнулися європейські правителі й на заклики Папи Римського організувати хрестовий похід.

Данило Романович / Уявний історичний портрет

Це призвело до охолодження відносин із Римом. Наступник Інокентія IV, Папа Олександр IV, вороже ставився до Русі. Він погрожував Данилу церковним прокляттям за відмову служити апостольському престолу, підбурював литовського короля Міндовга до нападу та дарував відпущення гріхів тевтонцям, які виступали проти русичів.

Попри це, ще протягом наступного півстоліття правителі Галицько-Волинської держави продовжували титулувати себе королями Русі.

Цікаво, що сама корона Данила Галицького кілька століть зберігалася в Перемишлі. На початку Другої світової війни її сховали, однак відтоді місце перебування королівської реліквії залишається невідомим.