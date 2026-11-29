Коронация должна была укрепить международное положение Галицко-Волынского государства и открыть новые возможности для борьбы с врагами. О том, где именно произошло это историческое событие, рассказывает Украинский институт национальной памяти.

Adv

Где короновали Даниила Галицкого

Даниил Романович происходил из династии Романовичей. Он восстановил и развил Галицко-Волынское государство, основанное его отцом Романом Великим. Период правления князя считается временем наибольшего экономического, политического и культурного расцвета государства.

Папа Римский Иннокентий IV стремился организовать крестовый поход против татар и привлечь к нему ряд европейских стран. Одним из потенциальных союзников он считал Галицко-Волынское государство, территория которого была одной из крупнейших в Европе.

"Коронация Даниила" / Картина Антона Пилиповского

Традиционно считается, что Даниил Галицкий согласился принять корону после двух отказов из-за необходимости борьбы с татарами. В то же время князя интересовали и другие направления внешней политики. В частности, борьба за австрийское наследство после смерти герцога Фридриха II, а также земли литовцев, пруссов и ятвягов на севере.

Реклама

7 октября 1253 года (по другим данным – в декабре) коронация Даниила Романовича состоялась в городе Дорогичин, который сегодня находится на территории Польши. Именно туда посланник Папы Римского Иннокентия IV, аббат Опизо, привез королевские регалии – корону, скипетр и державу.

Где находится Дорогичин: смотрите на карте

Как отмечает РИСУ, Даниил Романович принял королевскую корону не в Галиче или Холме, где находилась его резиденция, а в Дорогичине – городе на западной окраине государства. Существует распространенная версия, что князь намеренно провел коронацию без особого разглашения, чтобы скрыть это событие от татар.

Однако письменные источники не дают оснований утверждать это. Скорее всего, Дорогичин был выбран сознательно, ведь он имел важное стратегическое значение на русско-польско-литовской границе. Кроме того, коронация в этом городе символизировала, что Дорогичин и окружающие земли являются неотъемлемой частью государства Даниила Романовича.

Реклама

Какие последствия имела коронация Даниила Галицкого

После коронации Даниил Романович получил титул короля Руси. Это дало ему равные права с другими коронованными правителями Европы. Согласно тогдашней традиции, королевский титул мог присваивать только Папа Римский. Король не мог быть вассалом другого правителя, а в случае нападения на его государство другие короли должны были прийти ему на помощь.

Папская булла также призывала правителей Чехии, Моравии, Сербии, Поморья и Пруссии присоединиться к походу против татар под руководством Даниила Галицкого.

Однако ожидаемой поддержки князь не получил. Борьба за австрийское наследство завершилась неудачно, и сын Даниила Роман не стал австрийским герцогом. Не откликнулись европейские правители и на призывы Папы Римского организовать крестовый поход.

Даниил Романович / Воображаемый исторический портрет

Это привело к охлаждению отношений с Римом. Преемник Иннокентия IV, Папа Александр IV, враждебно относился к Руси. Он угрожал Данилу церковным проклятием за отказ служить апостольскому престолу, подстрекал литовского короля Миндовга к нападению и даровал отпущение грехов тевтонцам, выступавшим против русичей.

Реклама

Несмотря на это, еще в течение следующего полувека правители Галицко-Волынского государства продолжали титуловать себя королями Руси.

Интересно, что сама корона Даниила Галицкого несколько веков хранилась в Перемышле. В начале Второй мировой войны ее спрятали, однако с тех пор местонахождение королевской реликвии остается неизвестным.