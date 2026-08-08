Чому у Швейцарії корови іноді літають на гелікоптерах: причина вас здивує

Якщо побачити в мережі відео, де корову перевозять гелікоптером над Альпами, легко подумати, що це жарт або туристичний атракціон.

Насправді ж такі польоти у Швейцарії відбуваються регулярно і мають цілком практичне пояснення. Ба більше, для місцевих фермерів це давно стало звичною частиною роботи, пише abc7ny.com.

Альпійські пасовища не мають доріг

Щовесни тисячі корів у Швейцарії переганяють високо в Альпи, де вони проводять літо на гірських луках. Там тварини пасуться на свіжій траві, а фермери виготовляють знамениті альпійські сири.

Однак частина таких пасовищ розташована настільки високо, що до них не ведуть автомобільні дороги. Якщо тварина захворіла, отримала травму або більше не може самостійно спуститися вниз, єдиним способом евакуації стає гелікоптер.

Перед польотом корову поміщають у спеціальну м'яку сітку або ремінну конструкцію, яка рівномірно розподіляє вагу. Потім її піднімають у повітря та транспортують до місця, куди вже може під'їхати ветеринар або транспорт. Сам політ зазвичай триває лише кілька хвилин.

Як корови літають на гелікоптері: дивитись відео

Гелікоптер дешевший, ніж здається

На перший погляд може здатися, що такі перевезення коштують шалені гроші. Але для багатьох фермерів це вигідніше, ніж втратити дорогу молочну корову.

У Швейцарії високопродуктивна тварина може коштувати кілька тисяч, а іноді й десятки тисяч доларів. Якщо є шанс урятувати її за допомогою авіатранспорту, фермери часто погоджуються на такі витрати.

Крім того, вертольоти використовують не лише для порятунку тварин. Вони доставляють у гори сіно, будівельні матеріали, продукти та навіть обладнання для віддалених альпійських господарств.

Найчастіше літають навіть не корови

Цікаво, що дорослі корови потрапляють у повітря значно рідше, ніж здається після перегляду вірусних роликів. Найчастіше фермери транспортують телят або молодих тварин, які легші за вагою.

Проте якщо доросла корова травмується на крутому схилі, гелікоптер залишається найшвидшим і найбезпечнішим способом її евакуації.

Пілоти, які виконують такі польоти, проходять спеціальну підготовку. Вони повинні максимально плавно піднімати та опускати тварину, щоб мінімізувати стрес і уникнути травм.

Відео з "летючими коровами" давно стали символом Швейцарії. Для туристів це виглядає незвично, але швейцарці давно звикли до такого видовища.