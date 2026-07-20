Проте підійти ця країна може не всім. Хлопець, який живе у Швейцарії вже близько 2 років, поділився власним досвідом і сказав, чи варто переїжджати до країни у 2026-му році.

Які особливості життя у Швейцарії?

Українець насамперед зізнався, що не шкодує про свій переїзд до цієї країни. "Швейцарія не змінила тенденції допомоги українцям. Суми виплат матеріальної допомоги не зменшилися".

Відповідно, країна також продовжує надавати курси вивчення німецької мови. Йдеться також про допомогу із житлом.

Разом із тим, українець розвінчав міф про те, що Швейцарія – це нібито "країна для мільйонерів".

Зараз є класна можливість для людей з України переїхати сюди (до Швейцарії – 24 Канал) тому, що держава вас повністю буде забезпечувати,

– розповів він.

Хлопець пояснив, що українці можуть отримати статус захисту за певних умов:

якщо ви не отримували статусу захисту в інших державах;

якщо ви проживали в небезпечних регіонах України;

якщо ви перебували весь період війни в Україні.

"Швейцарія – це країна, у яку ви переїжджаєте, і вам не потрібно вже завтра йти на роботу, тому що немає, за що жити. Ні. Вас буде забезпечувати держава певний період.

На що сподіватися після переїзду до Швейцарії?

По-перше, йдеться про забезпечення житлом. Не завжди це можуть бути квартири – інколи гуртожитки тощо. По-друге, ви будете отримувати соціальні виплати. Це може бути близько 500 франків на місяць.

По-третє, держава оплачуватиме медичне страхування. До того ж, за вами буде закріплений соціальний працівник. Ця людина допомагатиме адаптуватися до життя у новій країні.

Залишитися у Швейцарії надовше та знайти роботу, за словами українця, буде дещо складніше, але реально.

У цій країні є багато плюсів, але є і нюанси, на які варто дати собі відповідь: "Чи треба воно мені",

– пояснив він.

Чи варто переїжджати до Швейцарії: дивіться відео