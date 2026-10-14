Переміг у понад 60 битвах: хто був єдиним імператором в історії України

В українській історії є постаті, чиї військові досягнення вражають навіть через століття. Серед них – князь Костянтин Іванович Острозький, який здобув десятки перемог на полі бою.

Його навіть називали імператором, хоча він не правив імперією у звичному розумінні цього слова. Про це розповів український історик Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube.

Чому Костянтина Острозького називали імператором

Костянтин Острозький був одним із найвідоміших полководців Великого князівства Литовського. За словами Альфьорова, за життя князь переміг у понад 60 битвах.

Однією з найвідоміших стала битва під Оршею, яка відбулася у 1514 році. Тоді військо під командуванням Острозького, яке налічувало близько 13 – 14 тисяч воїнів, здолало значно чисельнішу московську армію.

Костянтин Острозький / Портрет князя

Водночас князь не був імператором у традиційному розумінні цього титулу. Як пояснює історик, його називали так у контексті античної традиції, коли імператорами проголошували видатних полководців.

У Стародавньому Римі слово "імператор" використовували для вшанування полководців, які здобували важливі військові перемоги. Згодом воно стало одним із титулів римських імператорів.