Его даже называли императором, хотя он не правил империей в обычном смысле этого слова. Об этом рассказал украинский историк Александр Алферов в своем видео на YouTube.

Почему Константина Острожского называли императором

Константин Острожский был одним из самых известных полководцев Великого княжества Литовского. По словам Альферова, при жизни князь одержал победу в более чем 60 сражениях.

Одной из самых известных стала битва под Оршей, которая состоялась в 1514 году. Тогда войско под командованием Острожского, насчитывавшее около 13 – 14 тысяч воинов, одолело значительно более многочисленную московскую армию.

Константин Острожский / Портрет князя

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В то же время князь не был императором в традиционном понимании этого титула. Как объясняет историк, его называли так в контексте античной традиции, когда императорами провозглашали выдающихся полководцев.

В Древнем Риме слово "император" использовалось для чествования полководцев, одерживавших важные военные победы. Впоследствии оно стало одним из титулов римских императоров.