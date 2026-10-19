Хитрість Нолана, яка шокувала Голлівуд: чому його сценарії друкують лише на червоному папері
Крістофер Нолан настільки оберігає секрети своїх фільмів, що навіть сценарії актори читають за особливими правилами. Режисер друкує їх на червоному папері, не надсилає електронних копій і особисто забирає прочитані примірники.
Про незвичний метод кінематографіста розповіла користувачка Threads @kira_morehodova. За її словами, такий підхід має захистити сценарії від копіювання та витоків у мережу, хоча для акторів він створює додаткові незручності.
Як червоний папір захищає сценарії?
Секрет у тому, як працює чорно-біле копіювання. Червоний папір може зчитуватися таким апаратом як темний, через що на копії замість тексту з'являється суцільна чорна сторінка. Так режисер ускладнює копіювання сценарію та його можливий витік у мережу.
За словами авторки допису, Нолан друкує лише один примірник і привозить його акторам додому. Поки вони читають сценарій, режисер чекає поруч, а потім забирає папку із собою.
Тож зберегти текст або передати його комусь без дозволу значно складніше.
Роберт Дауні-молодший не був у захваті від такого методу
Під час роботи над фільмом "Оппенгеймер" Роберт Дауні-молодший розповідав, що читати сценарій на червоних сторінках було важко: від кольору швидко втомлювалися очі.
Цікаво, що фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер" зібрав понад 912 мільйонів доларів у світовому прокаті та обійшов "Богемну рапсодію", яка заробила 902 мільйони доларів, ставши найкасовішим байопіком (в 2026 році його обігнала стрічка "Майк"). Головну роль у стрічці зіграв Кілліан Мерфі, а сюжет заснований на біографічній книзі про Роберта Оппенгеймера, американського фізика, який керував розробкою атомної бомби.
Схоже, для Нолана це невелика плата за секретність. Режисер прагне зберігати інтригу навколо своїх проєктів і не допускати передчасного розкриття сюжету.
Щоправда, акторам доводиться миритися з незвичними правилами – і, можливо, трохи напружувати зір заради майбутнього кінохіта.