О необычном методе кинематографиста рассказала пользовательница Threads @kira_morehodova. По ее словам, такой подход призван защитить сценарии от копирования и утечек в сеть, хотя для актеров он создает дополнительные неудобства.

Как красная бумага защищает сценарии?

Секрет в том, как работает черно-белое копирование. Красная бумага может считываться таким аппаратом как темная, поэтому на копии вместо текста появляется сплошная черная страница. Так режиссер затрудняет копирование сценария и его возможную утечку в сеть.

По словам автора поста, Нолан печатает только один экземпляр и привозит его актерам домой. Пока они читают сценарий, режиссер ждет рядом, а затем забирает папку с собой.

Поэтому сохранить текст или передать его кому-то без разрешения значительно сложнее.

Роберт Дауни-младший не был в восторге от такого метода

Во время работы над фильмом "Оппенгеймер" Роберт Дауни-младший рассказывал, что читать сценарий на красных страницах было трудно: от цвета быстро уставали глаза.

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Интересно, что фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" собрал более 912 миллионов долларов в мировом прокате и обогнал "Богемную рапсодию", которая заработала 902 миллиона долларов, став самым кассовым биографическим фильмом (в 2026 году его обогнала лента "Майк"). Главную роль в фильме сыграл Киллиан Мерфи, а сюжет основан на биографической книге о Роберте Оппенгеймере, американском физике, руководившем разработкой атомной бомбы.

Похоже, для Нолана это небольшая плата за секретность. Режиссер стремится сохранять интригу вокруг своих проектов и не допускать преждевременного раскрытия сюжета.

Правда, актерам приходится мириться с непривычными правилами – и, возможно, немного напрягать зрение ради будущего кинохита.