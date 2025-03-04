Як виглядає реклама з голосом Квітки Цісик, яку прослухали понад 20 мільярдів разів

Квітка Цісик – чий спів лунав у фільмах, рекламі та на альбомах найкращих музикантів США. Ба більше, один із її рекламних джинглів набрав понад 20 мільярдів прослуховувань.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @ruslanliach у TikTok.

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Яку рекламу з голосом Квітки Цісик прослухали мільярди

Квітка Цісик працювала бек-вокалісткою для Бобі Кінга та Квінсі Джонса, записувала саундтреки для голлівудських фільмів і навіть виконала пісню до стрічки "Ти осяюєш моє життя" (1977), яка отримала премію "Оскар".

Крім того, Квітка Цісик випустила два альбоми українських народних пісень, зібравши для їх виконання кращих музикантів Нью-Йорку та витративши на це близько 200 тисяч доларів власних коштів.

Також Квітка Цісик була однією з найзатребуваніших виконавиць рекламних джинглів у США. Її голос звучав у кампаніях McDonald's, Burger King, Coca-Cola, Pepsi, American та Delta Air Lines та десятках інших.

Однак абсолютним рекордсменом стала реклама автомобільного гіганта Ford. Записана для цієї кампанії пісня була прослухана понад 20 мільярдів разів.

"Уявляєте, це більше, ніж все населення землі у 2,5 рази", – зазначає автор відео.

Реклама Ford за участі Квітки Цісик: дивіться відео