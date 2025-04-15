4 винаходи Леонардо да Вінчі, якими людство користується досі

Леонардо да Вінчі – не тільки талановитий художник, але й завзятий винахідник, який спроєктував чимало пристроїв. І деякі з них тою чи іншою мірою існують сьогодні у нашому житті.

Більшість винаходів Леонардо да Вінчі у наш час мають зовсім інший вигляд і креслення винахідника вважаються лише прототипом. Та сьогодні 24 канал розповість, якими винаходами да Вінчі ми все ще користуємося.

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Які винаходи да Вінчі ми використовуємо

Леонардо свого часу винайшов відомий нам парашут, проте він був набагато складнішим і важчим за сучасні моделі. Це був 7-метровий купол своєрідної форми з вагою понад 80 кілограмів. Та за 500 років і цей винахід пережив зміни.



Креслення парашута да Вінчі / Фото Вікіпедії

Щоразу, коли ви йдете влітку на пляж і бачите рятувальників, самі того не знаючи, ви бачите винахід да Вінчі, а саме рятувальний круг. Цю конструкцію розробив великий винахідник і вже понад 500 років вона допомагає рятувати людей на воді.

Що цікаво, прожектор з'явився раніше, ніж електрика. Леонардо свого часу створив прожектор зі свічки та збільшувального скла, який використовували в театрі для формування тіней. Після того, як людство опанувало електроенергію, прожектор змінився.



Прожектор да Вінчі / Фото Вікіпедії

Щось схоже на сучасні акваланг або скафандр свого часу створив Леонардо да Вінчі. Його він створив для того, аби можна було перебувати достатній час під водою, щоб встановлювати вибухівку на ворожі кораблі. Оригінальний скафандр да Вінчі створений зі шкіри, дихати можна було за допомогою двох бамбукових трубок. З мінусів цієї конструкції – відсутній захист від холодної води та складно було занурюватися на великі глибини.



Водолазний костюм да Вінчі / Фото Музею да Вінчі в Мілані

Також да Вінчі приписують винайдення велосипеда, посилаючись на креслення дерев'яного прототипа двоколісного транспорту. Однак чимало істориків вважають ці креслення підробкою і переконані, що Леонардо не створював велосипеда.