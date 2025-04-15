Большинство изобретений Леонардо да Винчи в наше время имеют совсем другой вид и чертежи изобретателя считаются лишь прототипом. Но сегодня 24 канал расскажет, какими изобретениями да Винчи мы все еще пользуемся.

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Какие изобретения да Винчи мы используем

Леонардо в свое время изобрел известный нам парашют, однако он был гораздо сложнее и тяжелее современных моделей. Это был 7-метровый купол своеобразной формы с весом более 80 килограммов. Но за 500 лет и это изобретение пережило изменения.



Чертеж парашюта да Винчи / Фото Википедии

Каждый раз, когда вы идете летом на пляж и видите спасателей, сами того не зная, вы видите изобретение да Винчи, а именно спасательный круг. Эту конструкцию разработал великий изобретатель и уже более 500 лет она помогает спасать людей на воде.

Что интересно, прожектор появился раньше, чем электричество. Леонардо в свое время создал прожектор из свечи и увеличительного стекла, который использовали в театре для формирования теней. После того, как человечество овладело электроэнергией, прожектор изменился.



Прожектор да Винчи / Фото Википедии

Нечто похожее на современные акваланг или скафандр в свое время создал Леонардо да Винчи. Его он создал для того, чтобы можно было находиться достаточное время под водой, чтобы устанавливать взрывчатку на вражеские корабли. Оригинальный скафандр да Винчи создан из кожи, дышать можно было с помощью двух бамбуковых трубок. Из минусов этой конструкции – отсутствовала защита от холодной воды и сложно было погружаться на большие глубины.



Водолазный костюм да Винчи / Фото Музея да Винчи в Милане

Также да Винчи приписывают изобретение велосипеда, ссылаясь на чертежи деревянного прототипа двухколесного транспорта. Однако многие историки считают эти чертежи подделкой и убеждены, что Леонардо не создавал велосипед.