Но даже сегодня вокруг города остается немало загадок, в частности, существовал ли Троянский конь на самом деле. 24 Канал собрал 5 малоизвестных фактов о Трое, которые открывают ее с неожиданной стороны.

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От легенды к реальности

На протяжении веков считалось, что Троя – лишь вымышленный город из греческих мифов. Однако в 1870 году немецкий археолог Генрих Шлиман начал раскопки в поселке Гиссарлык на территории современной Турции и наткнулся на следы древней цивилизации.

Прокопав более 15 метров вглубь, он обнаружил настоящие сокровища. Как выяснилось впоследствии, он нашел руины города, который существовал еще задолго до Троянской войны. То есть легендарная Троя была построена на остатках еще более древнего поселения.

Руины Трои / Фото Pexels

Почему Трою и Атлантиду считают одним городом

В 1992 году исследователь Эберхард Цангер предположил, что Троя и Атлантида могут быть одним и тем же городом. Свою теорию он базировал на схожести описаний в древних источниках. Но научного признания эта гипотеза так и не получила.

Что не так с Троянским конем

Несмотря на популярность истории о деревянном коне, который помог грекам одержать победу, археологи не имеют никаких доказательств его существования. В самой "Илиаде" Гомера о коне вообще не упоминается – впервые он появляется в "Одиссее", а подробное описание – в "Энеиде" Вергилия, написанной более чем через тысячу лет.

Существуют гипотезы, что под "конем" подразумевались боевые тараны или корабли, или же это был чисто поэтический символ.

Троянского коня могло не существовать / Фото Pexels

Была ли на самом деле Троянская война

Историки долгое время спорили, была ли Троянская война реальным конфликтом, или просто литературным образом. Археологические раскопки в районе Гиссарлика обнаружили остатки укреплений и следы войн, что свидетельствует: какая-то война там действительно состоялась – и, вполне вероятно, именно та, о которой писал Гомер.

Неизвестно, была ли на самом деле Троянская война / Фото из открытых источников

Где расположена Троя

Троя, которую также называли Илионом, располагалась в Малой Азии вблизи пролива Дарданеллы. Она имела ключевое значение для морской торговли между Эгейским, Мраморным и Черным морями. Троя занимала господствующее положение над проливом и это позволило городу стать ключевым центром торговли между Востоком и Западом в эпоху бронзы.

К слову, историки предполагают, что Гомер – собирательный образ нескольких поэтов. Кроме того, ученые предполагают, что античный поэт на самом деле был зрячим, а не слепым, как принято считать.