И речь идет о Юрии Кондратюке и Сергее Королеве. Почему без них человечество бы не полетело бы в космос – рассказывает 24 Канал.

Интересно Это большой риск: о чем никогда не стоит рассказывать ChatGPT

Как украинцы осваивали космос

Александр Шаргей родился в Полтаве. После окончания гимназии был призван в армию Российской империи во время Первой мировой войны. Поэтому во время большевистского переворота с помощью мамы подделал документы на имя Юрия Кондратюка, чтобы избежать репрессий и скрыть офицерское прошлое в имперской армии.

В 1929 году свет увидела изданная за свой счет Кондратюка работа "Завоевание межпланетных пространств", в которой он рассчитал траекторию полета на Луну. Именно эти расчеты, которые еще называют "трасса Кондратюка" и использовали американцы в 1969 году, готовя высадку на Луну в рамках программы "Аполлон"



Юрий Кондратюк / Архивное фото

Интересно, что в честь Кондратюка назвали кратер на Луне, а один из руководителей программы "Аполлон" Джон Хуболт отмечал, что использовали идеи украинца.

Сам Кондратюк, к сожалению, погиб во время Второй мировой войны, в ходе которой он воевал в советской армии.

Сергей Королев, который родом из Житомира, вообще возглавил первую космическую программу СССР. Выдающийся инженер руководил первыми запусками межконтинентальной баллистической ракеты и первого искусственного спутника Земли. И под руководством Королева в космос полетел Юрий Гагарин.



Сергей Королев / Архивное фото

Интересно, что во времена Сталина Королев с 1938 по 1944 годы провел в лагерях. Но все же в конце Второй мировой войны его выпустили. Однако россияне до сих пор пытаются присвоить себе и Королева, и его наследие. А прах выдающегося ученого покоится в кремлевской стене.