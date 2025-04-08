Жив з кулею в серці і не знав російської мови: 5 неймовірних фактів про Леся Курбаса

Лесь Курбас – геніальний український митець, режисер і засновник театру "Березіль". На жаль, через радянську владу, його життя обірвалося рано – його розстріляли.

Лесь (він же Олександр-Зенон) Курбас зробив колосальний внесок в розвиток українського театру. Найцікавіші факти з життя Курбаса зібрав для вас 24 Канал.

Цікаво Зник на 7 років і залишив прокляття на могилі: 5 дивовижних фактів про Вільяма Шекспіра

Цікаві факти про Леся Курбаса

Факт 1: Курбас – не бойківчанин. Лесь Курбас народився у місті Самбір, що на Львівщині. Це місто є одним із найбільших населених пунктів етнокультурного регіону Бойківщина. Проте називати Курбаса бойківчанином неправильно. Матір режисера була з Чернівців, а батько – з Тернопільщини. Вони обоє були акторами і були на гастролях з театром "Руська бесіда". Саме під час перебування у Самборі Ванда Яновичева народила Леся.

Лесь був найстаршою дитиною в сім'ї. Проте його брати Корнило та Нестор і сестра Надія померли немовлятами.

Факт 2: Курбас майже покінчив життя самогубством. Лесь Курбас кохав акторку Катерину Рубчакову, проте, на жаль, почуття були невзаємними. Режисеру було настільки важко, що він вирішив покінчити життя самогубством пострілом у груди, однак спроба була невдалою – у Львові його життя врятував хірург.



Лесь Курбас / Фото Open Kurbas

Факт 3: Курбас жив із кулею в серці. Хірургу вдалося врятувати життя актору, проте ось дістати кулю з серця так і не зміг. Тому відтоді йому доводилося жити з цією кулею.

Факт 4: Курбас не знав російської мови. Крім української, Курбас володів польською, німецькою, англійською, норвезькою мовами й робив переклади з цих мов. Також знав їдиш, санскрит та старослов'янську. Однак російської він не знав і не вчити цю мову – то була принципова позиція Курбаса.



Лесь Курбас після арешту / Фото СБУ

Факт 5: Радянська влада брехала про смерть Курбаса. У 1933 році радянські спецслужби затримали Курбаса за звинуваченням у "контрреволюційній діяльності", за що його ув'язнили. А через 4 роки 1 825 політв'язнів за приписом НКВС засудили до страти, зокрема і Курбаса. Вирок виконали в урочищі Сандармох 3 листопада того ж року. Дружина Леся Курбаса Валентина Чистякова лише через 24 роки отримала свідоцтво про смерть чоловіка. У документі, який прийшов їй поштою у 1961 році йшлося про те, що нібито Курбас помер від крововиливу в мозок 15 листопада 1942 року. Про розстріл стало відомо лише у 1997 році.