Досі достеменно невідомо, чим він займався протягом семи "втрачених" років свого життя, а його могила приховує моторошну таємницю. Про 5 цікавих фактів, які відкриють Шекспіра з нового боку – розповідає 24 Канал.

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Єдиний прижиттєвий портрет

Існує лише один прижиттєвий портрет Вільяма Шекспіра, який підтверджує його зовнішність. Цікаво, що його автентичність не викликає жодних сумнівів. Цей портрет довгий час зберігався у приватній колекції, і відомо лише те, що його створили за шість років до смерті Шекспіра. На жаль, ім'я художника, який написав цей портрет, залишається невідомим.

Єдиний прижиттєвий портрет Шекспіра / Фото GettyImages

Живих нащадків Шекспіра не залишилося

Коли Шекспіру виповнилося 18 років, він дізнався, що його кохана, Енн Гетевей, вагітна. Пара швидко вирішила одружитися – весілля відбулося в листопаді 1582 року, а в травні 1583-го народилася їхня дочка Сюзанна. Через два роки на світ з’явилися близнюки Джудіт і Хемнет.

На жаль, жоден із нащадків Шекспіра не залишив після себе потомства: Хемнет помер у 11 років від хвороби, Джудіт пережила всіх трьох своїх дітей, а єдина донька Сюзанни, Елізабет, не мала дітей.

Загадковий семирічний період

Що відбувалося в житті Шекспіра між 1585 і 1592 роками – залишається загадкою. Після народження близнюків він зник з поля зору на сім років.

Існує багато припущень щодо цього періоду його життя, одне з яких говорить, що він працював юристом або клерком, допомагаючи сім’ї. Зауважимо, що глибокі знання Шекспіра в галузі права справді вражають.

Жоден драматург того часу не використовував їх з такою готовністю і точністю, як Шекспір,

– зазначав літературний критик XIX століття Річард Грант Вайт.

Вільям Шекспір / Портрет Джона Тейлора

Вигадав тисячі нових слів

Відомо, що Шекспір майстерно грався зі словами, змінюючи мову відповідно до потреб своєї поезії. Однак мало хто знає, що багато слів він вигадав сам. У його творах налічується близько 31 500 різних слів, і щонайменше кожне тридцяте є його власною мовною інновацією.

Прокляття на могилі

У 1616 році, коли Шекспір помер, розкрадання могил було поширеним явищем. Щоб захистити себе від цієї долі, він наказав вигравіювати на надгробку прокляття:

Дорогий друже, утримайся від того, щоб намагатися розкопати те, що тут приховано. Благословенний будь той, хто каміння береже, і проклятий буде той, хто кістки мої потурбує.

Однак ці застереження не зупинили грабіжників. У 2016 році дослідження могили за допомогою георадара показало, що злодії викрали череп великого драматурга.

Могила Шекспіра / Фото AP

До слова, раніше ми також писали про 7 цікавих фактів з життя Івана Франка. Зокрема мало хто знає, що така визначна постать в українській літературі померла в бідності та самотності.