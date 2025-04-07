До сих пор доподлинно неизвестно, чем он занимался в течение семи "потерянных" лет своей жизни, а его могила скрывает жуткую тайну. О 5 интересных фактах, которые откроют Шекспира с новой стороны – рассказывает 24 Канал.

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Единственный прижизненный портрет

Существует только один прижизненный портрет Уильяма Шекспира, который подтверждает его внешность. Интересно, что его подлинность не вызывает никаких сомнений. Этот портрет долгое время хранился в частной коллекции, и известно лишь то, что его создали за шесть лет до смерти Шекспира. К сожалению, имя художника, который написал этот портрет, остается неизвестным.

Единственный прижизненный портрет Шекспира / Фото GettyImages

Живых потомков Шекспира не осталось

Когда Шекспиру исполнилось 18 лет, он узнал, что его возлюбленная, Энн Хэтэуэй, беременна. Пара быстро решила пожениться – свадьба состоялась в ноябре 1582 года, а в мае 1583-го родилась их дочь Сюзанна. Через два года на свет появились близнецы Джудит и Хэмнет.

К сожалению, ни один из потомков Шекспира не оставил после себя потомства: Хемнет умер в 11 лет от болезни, Джудит пережила всех троих своих детей, а единственная дочь Сюзанны, Элизабет, не имела детей.

Загадочный семилетний период

Что происходило в жизни Шекспира между 1585 и 1592 годами – остается загадкой. После рождения близнецов он исчез из поля зрения на семь лет.

Существует много предположений относительно этого периода его жизни, одно из которых гласит, что он работал юристом или клерком, помогая семье. Заметим, что глубокие знания Шекспира в области права действительно впечатляют.

Ни один драматург того времени не использовал их с такой готовностью и точностью, как Шекспир,

– отмечал литературный критик XIX века Ричард Грант Уайт.

Уильям Шекспир / Портрет Джона Тейлора

Придумал тысячи новых слов

Известно, что Шекспир мастерски играл со словами, изменяя язык в соответствии с потребностями своей поэзии. Однако мало кто знает, что многие слова он придумал сам. В его произведениях насчитывается около 31 500 различных слов, и по меньшей мере каждое тридцатое является его собственной языковой инновацией.

Проклятие на могиле

В 1616 году, когда Шекспир умер, расхищение могил было распространенным явлением. Чтобы защитить себя от этой участи, он приказал выгравировать на надгробии проклятие:

Дорогой друг, воздержись от того, чтобы пытаться раскопать то, что здесь скрыто. Благословен будь тот, кто камни бережет, и проклят будет тот, кто кости мои побеспокоит.

Однако эти предостережения не остановили грабителей. В 2016 году исследование могилы с помощью георадара показало, что воры похитили череп великого драматурга.

Могила Шекспира / Фото AP

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