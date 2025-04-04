Он работал до последних дней, несмотря на физические страдания, и оставил после себя огромное творческое наследие. 24 Канал собрал 7 малоизвестных фактов из жизни Ивана Франко.

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Спал в гробах

Учась в Дрогобычской гимназии, юный Франко жил у дальней родственницы, которая имела столярную мастерскую. Изготавливая гробы, она хранила их в доме, и Франко нередко использовал их как кровать. Тогда же он начал собирать собственную библиотеку, которая насчитывала почти 500 книг, а впоследствии выросла до 12 тысяч экземпляров.

Три ареста и голод

Франко трижды попадал под арест. Во время первого заключения провел 11 месяцев в камере с уголовными преступниками.

Известно, что после одного из арестов его заставили босиком пройти 200 километров из Коломыи в Дрогобыч.

После второго ареста в 1880 году Франко едва не умер от голода. Тогда за неделю в гостинице он написал повесть "На дне" и на последние деньги отправил ее во Львов. После этого он три дня жил на копейки, которые нашел на берегу реки Прут, их ему хватило разве что на один хлеб. Спас Франко старый служитель отеля.

Франко трижды попадал в тюрьму / Фото из открытых источников

Языковой гений

Франко знал 14 языков и переводил на украинский с 48 языков, в частности восточных. Также известно, что он писал не только на родном языке, но и на польском, немецком и других. Франко перевел на украинский язык произведения около 200 авторов.

Научил галичан быть украинцами

Франко сыграл ключевую роль в распространении названия "украинцы" среди галичан, которые традиционно называли себя "русинами". В своем "Откровенном письме к галицкой украинской молодежи" (1905) он подчеркивал необходимость объединения без разделения по регионам.

Мы должны научиться слышать себя украинцами – не галицкими, не буковинскими, а украинцами без социальных границ,

– писал Франко.

Франко распространил название "украинцы" среди галичан / Фото из открытых источников

Любитель рыбалки

Рыбалка была одним из любимых занятий Франко. Он часто отправлялся на рыбалку с друзьями, коллегами и родными. Любил ловить рыбу не только сетями и саком, но и голыми руками.

Писал с парализованной рукой

Из-за болезни у Франко парализовало руку, поэтому писать ему становилось все сложнее. Он вынужденно зажимал перо или карандаш в больной руке, выводя каждую букву отдельно. На помощь ему приходили секретари, среди которых был и его сын Андрей. Однако после смерти Андрея в 26-летнем возрасте Франко должен был нанимать помощников.

Франко диктует секретарю свои произведения / Фото Vogue

Умер в одиночестве и нищете

Когда Франко ушел из жизни 28 мая 1916 года, рядом с ним не было родных: его сыновья находились в армии, дочь – в Киеве, а жена – в больнице. Из-за недостатка средств на отдельную могилу, его похоронили в чужой вышитой рубашке в "одолженной" яме на шесть гробов. Лишь через десять лет тело Франко было перезахоронено в отдельной могиле.