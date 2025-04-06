Цікаво, що історики досі не можуть дійти згоди щодо його існування. 24 Канал зібрав п’ять найцікавіших фактів про Гомера.

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Чи існував Гомер насправді

Гомер – давньогрецький поет, який, за припущеннями науковців, жив у IX столітті до нашої ери. Проте його існування залишається під питанням, адже жодних достовірних біографічних відомостей про нього не збереглося. Це робить його постать ще загадковішою.

Деякі дослідники висувають теорію, що Гомер – це збірний образ кількох поетів, які створили "Іліаду" та "Одіссею". Відмінності у стилістиці та змісті цих творів лише підтверджують таку гіпотезу.

Гомера могло не існувати насправді / Картина Густава Егера "Гомер серед греків"

Поширював свої твори усно

Гомер не записував свої твори, а поширював їх за допомогою аедів – співаків, які запам’ятовували та відтворювали епічні поеми. Сам поет вивчав свої тексти напам’ять і передавав їх аедам, які потім розповідали їх далі. Таких оповідачів називали гомерідами.

Чи був Гомер сліпим

Ім’я "Гомер" (Ὅμηρος) у давньогрецькій мові може означати "заручник" або "той, хто не бачить". Через це виникла версія, що він був сліпим мандрівним поетом, і саме тому його часто зображують незрячим. Також знайдено кілька бюстів, на яких Гомер постає сліпим.

Однак науковці помітили, що в його поемах переважають зорові асоціації. Близько 85 – 90% поетичних порівнянь у його творах мають візуальний характер. Ба більше, на монетах з острова Хіос, датованих IV століттям до нашої ери, а також на мармуровому бюсті з Неапольського музею Гомер зображений цілком зрячим.

Гомер міг бути зрячим / Картина Адольфа Вільяма Бугро "Гомер з поводирем"

Вплив на тлумачення Біблії

Твори Гомера допомагають у дослідженні Християнських Грецьких Писань, зокрема Нового Заповіту. У більшості українських перекладів Біблії згадується, що Ісуса Христа розіп’яли на хресті.

Однак у давньогрецькому тексті використано слово "стаурос". Завдяки Гомеровим текстам ми знаємо, що це слово могло означати не тільки хрест, а й звичайний стовп, кілок або навіть шматок дерева.

Загадка, яка довела Гомера до відчаю

За однією з легенд, Гомера востаннє бачили на острові Іос. Там він зустрів хлопчаків-рибалок, які загадали йому загадку: "Що ми спіймали – то викинули, а що не спіймали – то при нас". Поет довго міркував, але не зміг знайти відповідь. В той момент він сильно засмутився, що втратив колишню гостроту розуму.

Гомер не зміг розгадати загадку рибалок / Картина Поля Журді "Гомер, який співає свої вірші"

До слова, раніше ми розповідали про 4 цікавих факти з життя княгині Ольги. Зокрема, історики вважають, що оповіді про помсту древлянам за вбивство Ігоря, дещо перебільшені.