Як звучав голос Лесі Українки: він зберігся на унікальному записі

25 лютого 154 роки тому у місті Звягель, що зараз у Житомирській області народилася одна з найвизначніших українських письменниць та поетес – Леся Українка. Окрім літератури пристрастю легендарної авторки була також і музика.

З дитинства Леся Українка займалася музикою та професійно грала на піаніно – гри на інструменті її вчив сам Микола Лисенко, проте через хворобу це заняття довелося покинути. Однак не музику. І зараз можна послухати, як співала Леся Українка, повідомляє 24 Канал.

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Де можна почути голос Лесі Українки

Леся Українка обожнювала музику з дитинства. І не тільки гру на музичних інструментах, але й народні українські пісні. У 1898 році тоді вже відома письменниця читала своє оповідання "Над морем" у літературно-артистичному гуртку Київського університету. Серед присутніх був першокурсник Климент Квітка, який захоплювався збиранням народних пісень. Тоді Леся запропонувала йому записати кілька пісень від неї.

Леся Українка, як відомо, була хвора на туберкульоз, як і її коханий Сергій Мержинський, життя якого забрала ця хвороба. Після цього вона вирішила переїхати до Криму і вмовила на переїзд Климента, який також був хворий і був у важкому стані. Саме цей переїзд фактично врятував йому життя, адже зміна клімату позитивно вплинула на здоров'я.

Після цього переїзду Леся та Климент вирішили одружитися, чого категорично не схвалювала Олена Пчілка, мама Лесі. Однак ніхто завадити шлюбу не міг.

Подружжя активно займалося збиранням фольклору, а Леся виконала чимало пісень. На жаль, через війни та інші перипетії зберігся тільки один запис, на якому можна почути голос легендарної поетеси. Хоч він і не в найкращій якості, проте він є унікальним.

Як звучав голос Лесі Українки: дивіться відео

Життя Лесі Українки обірвалося 1 серпня 1913 року. Климент Квітка згодом одружився вдруге. У 1930-х роках був в'язнем сталінських таборів, а потім викладав у Москві, де й помер у 1953 році.