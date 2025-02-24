У 1971 році ці троє виконавців разом з ВІА "Смерічка" були черед тріумфаторів першої в СРСР "Пісні року". Цікаво, що у фіналі це була єдина пісня, виконана не російською мовою. І зараз можна переглянути відео виступу в кольорі, розповідає 24 Канал.

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Легендарна "Червона рута"

У 1971 році "Червона рута", яку Володимир Івасюк написав ще будучи студентом Чернівецького медичного університету, здобула неабияку популярність. А почалося це з "Пісні року", де єдина не російськомовна пісня пролунала саме українською.

Відео виступу Василя Зінкевича, Назарія Яремчука та Володимира Івасюка, який за початковим задумом не мав би виступати на сцені, стало культовим на десятиліття. Днями у мережі з'явилося оцифроване відео в кольорі.

Зінкевич, Яремчук та Івасюк – "Червона рута": дивіться відео

За допомогою яких інструментів автору каналу вдалося зробити це відео в кольорі – невідомо, проте результат вражає.

Цікаво, що пісні Володимира Івасюка два роки поспіль тріумфували на "Пісні року". У 1972 році зі сцени в Останкіно лунав "Водограй".