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Тренди Будь у тренді Легендарний український хіт 90-х розриває Tik Tok: що це за пісня і чому вона знову популярна
16 березня, 18:45
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Легендарний український хіт 90-х розриває Tik Tok: що це за пісня і чому вона знову популярна

Юрій Семенюк
Основні тези
  • Пісня "No problem" Левка Дурка знову стала популярною через Tik Tok, де її використовують для відео про тварин.
  • Пісня привернула увагу завдяки своєму безтурботному настрою, що особливо актуально під час складних часів.

Один із феноменів Tik Tok полягає у тому, що завдяки цій платформі часто забуті пісні отримують друге життя і нову популярність. В Україні знову трапилася така історія.

І мова йде про чи не найвідомішу композицію популярного у 90-х виконавця Левка Дурка. Що це за пісня і чому вона знову популярна – розповідає 24 Канал.

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"No problem" – хіт у Tik Tok

Левко Дурко, він же Леоній Бебешко – брат відомого продюсера Володимира Бебешка. У 90-х він був учасником гурту "Сестричка Віка", солісткою якого була Вікторія Врадій – на той момент дружина Володимира Бебешка.

Однак Леонтій вирішив розпочати сольну кар'єру під псевдонімом Левко Дурко та випустив чимало пісень, які тоді мати неоднозначне сприйняття. Комусь безтурботність і навіть дитячість у творчості Левка Дурка імпонувала, хтось же вважав її не серйозною і "безсенсовною".

Однією з найвідоміших пісень Левка Дурка є "No problem", на яку навіть випустили кліп. В середині 90-х ця пісня була доволі популярною в хіт-параді "Територія А".

Левко Дурко – "No problem": дивіться відео

Через понад 30 років після релізу ця пісня знову стала популярною. Цього разу – у мережі Tik Tok. Там люди створюють відео, переважно про тварин, зокрема своїх домашніх улюбленців, які збирають сотні тисяч переглядів.

У собаки no problem: дивіться відео

Такого водія ніхто не очікував побачити: дивіться відео

@dinatkachenko6

♬ Ноупроблем Левко Дурко - RETRO POP MUSIC UA

Іноді хочеться жити так само безтурботно, як цей собака: дивіться відео

@olgasesiliya1308

♬ Ноупроблем Левко Дурко - RETRO POP MUSIC UA

Або як цей собака: дивіться відео

@hasochka_luna No, no problem #хаскі#україна#собака#домашніулюбленці#прогулянка#тварини#гумор#прикол#тіктокукраїнською ♬ Ноупроблем Левко Дурко - RETRO POP MUSIC UA

Чому ця пісня знову стала популярною? Однозначної відповіді немає, але найбільш ймовірно – через той безтурботний настрій. Цього особливо бракує у складні часи, у яких зараз живуть українці, то ж хоч іноді хочеться мати no problem.