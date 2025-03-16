І мова йде про чи не найвідомішу композицію популярного у 90-х виконавця Левка Дурка. Що це за пісня і чому вона знову популярна – розповідає 24 Канал.

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"No problem" – хіт у Tik Tok

Левко Дурко, він же Леоній Бебешко – брат відомого продюсера Володимира Бебешка. У 90-х він був учасником гурту "Сестричка Віка", солісткою якого була Вікторія Врадій – на той момент дружина Володимира Бебешка.

Однак Леонтій вирішив розпочати сольну кар'єру під псевдонімом Левко Дурко та випустив чимало пісень, які тоді мати неоднозначне сприйняття. Комусь безтурботність і навіть дитячість у творчості Левка Дурка імпонувала, хтось же вважав її не серйозною і "безсенсовною".

Однією з найвідоміших пісень Левка Дурка є "No problem", на яку навіть випустили кліп. В середині 90-х ця пісня була доволі популярною в хіт-параді "Територія А".

Левко Дурко – "No problem": дивіться відео

Через понад 30 років після релізу ця пісня знову стала популярною. Цього разу – у мережі Tik Tok. Там люди створюють відео, переважно про тварин, зокрема своїх домашніх улюбленців, які збирають сотні тисяч переглядів.

У собаки no problem: дивіться відео

Такого водія ніхто не очікував побачити: дивіться відео

Іноді хочеться жити так само безтурботно, як цей собака: дивіться відео

Або як цей собака: дивіться відео

Чому ця пісня знову стала популярною? Однозначної відповіді немає, але найбільш ймовірно – через той безтурботний настрій. Цього особливо бракує у складні часи, у яких зараз живуть українці, то ж хоч іноді хочеться мати no problem.