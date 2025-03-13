Що може стати скам'янілостями майбутнього: вчені вразили відповіддю

Світ дуже змінився за останні десятиліття та продовжує стрімко розвиватись. Внаслідок цього у майбутньому нас чекають нові види скам'янілостей, яких раніше не було.

Палеонтологи з Лестерського університету пропонують несподівану перспективу: сучасні технологічні вироби можуть стати загадковими скам’янілостями для дослідників майбутнього. Про це пише 24 Канал із посиланням на журнал Cikavosti.

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Вітряні турбіни – скам’янілості гігантських масштабів

У своїй книзі "Викинуте: як техноскам’янілості стануть нашою спадщиною" професори Сара Габботт і Ян Заласевич розглядають, як звичайні предмети – від пластикових пляшок до мобільних телефонів – можуть пережити тисячоліття, зберігаючи сліди нашої епохи

Найбільш вражаючими техноскам’янілостями, на думку вчених, можуть стати лопаті вітряних турбін. Ці гігантські конструкції, завдовжки понад 50 метрів, створені з матеріалів, які майже неможливо переробити – склопластику, епоксидної смоли та вуглецевого волокна.



Лопаті вітряків можуть стати скам'янілостями у майбутньому / Фото Pexels

Металеві вежі турбін навряд чи залишаться, адже їх можна переплавити. Натомість лопаті, поховані у землі, можуть перетворитися на скам’янілості, схожі на кістки вимерлих істот, – пояснює професор Заласевич.

Коли турбіни виходять з експлуатації, їхні лопаті розрізають на частини розміром із вантажівку та складують на спеціальних звалищах. Уявіть собі, як через мільйони років допитливі дослідники майбутнього знаходять ці величезні, порожнисті фрагменти. Вони можуть нагадувати кістки невідомих істот, зберігаючи сліди технологічної цивілізації.

Різноманіття техноскам’янілостей

Окрім вітряних турбін, людство залишить ще багато «майбутніх скам’янілостей». Наприклад, серед можливих кандидатів – дрібні частинки сажі від викопного палива, чайні пакетики, антипригарні сковорідки, кремнієві чіпи та мідні дроти.

Земля за свою 4,5-мільярдну історію ніколи не стикалася з подібним потоком нових матеріалів. Ми залишаємо по собі унікальну, але часто токсичну спадщину, – зауважує Заласевич.

Його колега, професорка Габботт, додає, що деякі звичайні предмети можуть набути зовсім нових форм у процесі скам’яніння. Наприклад, вішаки для одягу можуть здаватися майбутнім дослідникам химерними Y-подібними структурами, стиснутими в пластах порід.