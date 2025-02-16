Китайські вчені розробили інноваційну технологію, яка дозволяє перетворювати відпрацьовані лопаті вітряних турбін на матеріал для дорожнього покриття. Про це пише 24 Канал із посиланням на China Daily.

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Як можуть використати лопаті

Це рішення може суттєво зменшити проблему утилізації старих турбін, які в найближчі роки масово виходитимуть з експлуатації.

Дослідники з Інституту хімічної фізики Ланьчжоу при Китайській академії наук запропонували метод дроблення та хімічної обробки композитних матеріалів, з яких виготовлені лопаті. Завдяки своїй міцності, легкості та корозійній стійкості вони можуть стати корисним компонентом для асфальтобетонних і цементобетонних сумішей.



У Китаї розробили технологію / Фото Pexels

Технологія вже пройшла випробування на шосе Цинфу, де протягом п’яти місяців не було виявлено жодних дефектів дорожнього покриття. Науковці планують масштабувати процес, щоб перетворити старі лопаті на цінний ресурс для будівництва інфраструктури.