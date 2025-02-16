Дослідження, яке тривало річці Тиса в Угорщині майже 3 роки, провів Всесвітній фонд природи (WWF). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Platfor.ma.

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Заплави можуть стати інструментом у боротьбі зі зміною клімату

Екологи довели, що відновлені заплави можуть поглинати вуглець і, як наслідок, помʼякшувати наслідки зміни клімату.

Також вони можуть значно знижувати викиди парникових газів, серед яких метан і оксид азоту. Ці гази мають в сотні разів більший вплив на зміну клімату, ніж CO₂.



Випас худоби на пасовищі / Фото: Szilvia Ádám

"Заплави – це унікальна природна мозаїка, де різноманітні екосистеми гармонійно поєднуються і відкривають безліч можливостей для життя та використання ресурсів. Вологі луки забезпечують умови для випасу худоби, ліси надають деревину, а річкові русла стають ідеальними місцями для риболовлі. Водночас ці території є прихистком для багатьох рідкісних рослин та тварин", – йдеться у повідомленні.

Також заплави відіграють важливу роль у захисті від екстремальних погодних явищ. Вони знижують пікові рівні води під час паводків, пом'якшують наслідки посухи, сприяють поповненню підземних вод і створюють сприятливий мікроклімат завдяки природному випаровуванню вологи.

Тому відновлення та збереження заплав є інвестицією у кліматичну стійкість та стабільність майбутніх поколінь.



Протипаводкова дамба під час паводків / Фото Szilvia Ádám

Наразі більшість колишніх заплав перетворено на орні землі. Понад 90% заплав у Європі були змінені або деградовані. Дослідження WWF Центральної та Східної Європи свідчить, що заплави можуть стати інструментом у боротьбі зі зміною клімату.

Якщо зосередитися на відновленні заплавних територій, то ці ландшафти з джерел парникових газів можуть трансформуватися у потужні поглиначі вуглецю.