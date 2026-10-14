Любовний трикутник із фільму про Довженка захопив TikTok: чим вразили глядачів герої

У TikTok набирають популярності романтичні відео за участю героїв фільму "ДОВЖЕНКО. Перший погляд". Глядачів захопила любовна лінія стрічки, яка розповідає про заплутані стосунки українського кінорежисера Олександра Довженка, письменника Юрія Яновського та прима-балерини Іди Пензо.

У мережі публікують відеонарізки з героями стрічки, накладають на них романтичну музику та діляться емоціями від побаченого. У коментарях користувачі масово захоплюються акторами, передає 24 Канал.

Чим зацікавило глядачів любовне тріо з фільму

Історія, яка стала основою романтичної лінії, пов'язана з Одесою 1926 року. Тоді Олександр Довженко працював над фільмом "Сумка дипкур'єра", у якому зіграла прима-балерина Іда Пензо.

Любовний трикутник у "ДОВЖЕНКО. Перший погляд": дивіться відео

За переказами, Пензо мала близькі стосунками і з Довженком, і з письменником Юрієм Яновським. Ця історія стала одним із джерел натхнення для роману Яновського "Майстер корабля".

Водночас достеменно невідомо, де в літературному сюжеті закінчуються реальні події та починається художній вимисел.

Як реагують у мережі

У TikTok почали з'являтися численні відео з вирізками з фільму "ДОВЖЕНКО. Перший погляд". У цих відео користувачі показують романтичні моменти між героями, їхні погляди та взаємодію, а також передають атмосферу любовного трикутника за допомогою музики й ефектного монтажу.

У TikTok стають популярні вирізки з фільму: дивіться відео

У коментарях глядачі активно обговорюють акторський склад і захоплюються зовнішністю виконавців головних ролей. Окрему увагу приділяють Поліні Василиній, яка зіграла Іду Пензо. Також відзначають, наскільки гармонійно актори виглядають разом на екрані.

Українці в захваті від любовної лінії у фільмі: дивіться відео

Крім того, користувачі діляться враженнями від фільму, згадують роман Юрія Яновського "Майстер корабля" та радіють увазі до українського кіно.