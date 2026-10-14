У мережі публікують відеонарізки з героями стрічки, накладають на них романтичну музику та діляться емоціями від побаченого. У коментарях користувачі масово захоплюються акторами, передає 24 Канал.

Чим зацікавило глядачів любовне тріо з фільму

Історія, яка стала основою романтичної лінії, пов'язана з Одесою 1926 року. Тоді Олександр Довженко працював над фільмом "Сумка дипкур'єра", у якому зіграла прима-балерина Іда Пензо.

Любовний трикутник у "ДОВЖЕНКО. Перший погляд": дивіться відео

За переказами, Пензо мала близькі стосунками і з Довженком, і з письменником Юрієм Яновським. Ця історія стала одним із джерел натхнення для роману Яновського "Майстер корабля".

Водночас достеменно невідомо, де в літературному сюжеті закінчуються реальні події та починається художній вимисел.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як реагують у мережі

У TikTok почали з'являтися численні відео з вирізками з фільму "ДОВЖЕНКО. Перший погляд". У цих відео користувачі показують романтичні моменти між героями, їхні погляди та взаємодію, а також передають атмосферу любовного трикутника за допомогою музики й ефектного монтажу.

У TikTok стають популярні вирізки з фільму: дивіться відео

У коментарях глядачі активно обговорюють акторський склад і захоплюються зовнішністю виконавців головних ролей. Окрему увагу приділяють Поліні Василиній, яка зіграла Іду Пензо. Також відзначають, наскільки гармонійно актори виглядають разом на екрані.

Українці в захваті від любовної лінії у фільмі: дивіться відео

Крім того, користувачі діляться враженнями від фільму, згадують роман Юрія Яновського "Майстер корабля" та радіють увазі до українського кіно.