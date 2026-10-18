Її критикували та забороняли на радіо: цей хіт 80-х зробив Мадонну світовою зіркою

Наприкінці 1984 року Мадонна випустила пісню "Like a Virgin", яка швидко опинилася в центрі гучного скандалу. Провокативна назва, відвертий текст і сміливий образ співачки обурили консервативні кола.

Деякі радіостанції відмовлялися транслювати композицію, однак це не завадило їй стати одним із найбільших хітів виконавиці. Ба більше, пісня допомогла Мадонні закріпити статус світової суперзірки, пише Parade.

Як скандал навколо пісні допоміг Мадонні стати суперзіркою

"Like a Virgin" стала головним синглом однойменного другого студійного альбому Мадонни, який випустили 12 листопада 1984 року.

Згодом альбом очолив Billboard 200 і розійшовся накладом понад 21 мільйон копій у всьому світі.

Утім, успіх композиції супроводжували суперечки. Консервативні групи критикували її відвертий текст, а деякі радіостанції також відмовлялися ставити її в ефір через провокативний образ виконавиці та назву.

Мадонна – "Like a Virgin": дивіться відео

Попри критику, пісня продовжувала набирати популярність. Її танцювальне звучання, виразна басова лінія та нав'язливий приспів привернули увагу слухачів. Зрештою, композиція стала одним із символів попмузики 1980-х років і допомогла Мадонні закріпити статус світової суперзірки.

Важливу роль у популярності треку відіграв і кліп, знятий режисеркою Мері Ламберт. У ньому Мадонна подорожує Венецією на гондолі, змінюючи чорне вбрання на білу весільну сукню.

Як виступ Мадонни увійшов в історію MTV

Одним із найвідоміших моментів в історії пісні став виступ Мадонни на першій церемонії MTV Video Music Awards у 1984 році. Співачка з'явилася на сцені у весільній сукні, вибравшись із гігантського весільного торта.

Під час виконання "Like a Virgin" Мадонна рухалася сценою, а в певний момент навіть загубила туфель. Цей епізод став одним із найбільш пам'ятних виступів в історії MTV.

Виступ Мадонни на MTV: дивіться відео

Минали роки, але композиція не втрачала свого значення для співачки. У 2023 році альбом "Like a Virgin" включили до Національного реєстру звукозаписів Бібліотеки Конгресу США. Таке рішення ухвалили через його культурне та історичне значення.

Більше ніж через 40 років після релізу "Like a Virgin" залишається однією з найвідоміших композицій Мадонни. Попри критику та заборони на радіо, пісня очолила провідні хіт-паради й стала класикою.