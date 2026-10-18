Некоторые радиостанции отказывались транслировать эту композицию, однако это не помешало ей стать одним из самых больших хитов певицы. Более того, эта песня помогла Мадонне закрепить статус мировой суперзвезды, пишет Parade.

Как скандал вокруг песни помог Мадонне стать суперзвездой

"Like a Virgin" стала главным синглом одноименного второго студийного альбома Мадонны, выпущенного 12 ноября 1984 года.

Впоследствии альбом возглавил Billboard 200 и разошелся тиражом более 21 миллиона копий по всему миру.

Впрочем, успех композиции сопровождался спорами. Консервативные группы критиковали ее откровенный текст, а некоторые радиостанции также отказывались ставить ее в эфир из-за провокационного образа исполнительницы и названия.

Мадонна – "Like a Virgin": смотрите видео

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Несмотря на критику, песня продолжала набирать популярность. Ее танцевальное звучание, выразительная басовая линия и запоминающийся припев привлекли внимание слушателей. В итоге композиция стала одним из символов поп-музыки 1980-х годов и помогла Мадонне закрепить статус мировой суперзвезды.

Важную роль в популярности трека сыграл и клип, снятый режиссером Мэри Ламберт. В нем Мадонна путешествует по Венеции на гондоле, сменяя черный наряд на белое свадебное платье.

Как выступление Мадонны вошло в историю MTV

Одним из самых известных моментов в истории песни стало выступление Мадонны на первой церемонии MTV Video Music Awards в 1984 году. Певица появилась на сцене в свадебном платье, выбравшись из гигантского свадебного торта.

Во время исполнения "Like a Virgin" Мадонна двигалась по сцене, а в какой-то момент даже потеряла туфлю. Этот эпизод стал одним из самых запоминающихся выступлений в истории MTV.

Выступление Мадонны на MTV: смотрите видео

Проходили годы, но композиция не теряла своего значения для певицы. В 2023 году альбом "Like a Virgin" включили в Национальный реестр звукозаписей Библиотеки Конгресса США. Такое решение было принято из-за его культурного и исторического значения.

Спустя более 40 лет после релиза "Like a Virgin" остается одной из самых известных композиций Мадонны. Несмотря на критику и запреты на радио, песня возглавила ведущие хит-парады и стала классикой.