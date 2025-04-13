В Україні відкрився перший McDonald's, який працює цілодобово

В Україні відкрився McDonald's, який вперше від початку повномасштабного вторгнення буде працювати цілодобово. Крім того, це перший заклад, який взагалі відкрився у регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на McDonald's.

До теми "МакДональдз" відкрив четвертий заклад у Вінниці

Перший цілодобовий McDonald's

На Закарпатті відкрився перший McDonald's. Це не лише перший заклад у регіоні, а й перший та єдиний ресторан мережі, який від початку повномасштабного вторгнення працюватиме цілодобово.

Заклад швидкого харчування відкрився у суботу, 12 квітня, в Ужгороді за адресою: проспект Свободи, 12. У пресрелізі компанії мовиться, що це вже 111-й заклад, що працює в Україні.

Цікаво. Перший в Україні "МакДональдз" відкрився 24 травня 1997 року у Києві.

Весна розцвіла в Ужгороді – і ми разом з нею! Перший ресторан "МакДональдз" у Закарпатській області вже відкрито!

– повідомили у мережі.

Як додає "Інтерфакс-Україна", новий "МакДональдз" розташований в окремій одноповерховій будівлі площею близько 400 квадратних метрів. За оцінками компанії, заклад може одночасно розмістити 64 клієнти у залі та ще 102 – на терасі.

Сам заклад та доставка "МакДелівері" в Ужгороді працюватимуть з 07:00 до 23:00. Водночас "МакДрайв" обслуговуватиме клієнтів цілодобово.

Директор з розвитку "МакДональдз" в Україні Віталій Стефурак повідомив, що з початку 2025 року відкрилось уже два ресторани. Нині в країні планують відкрити ще щонайменше 7 нових закладів.

"В Україні ми працевлаштовуємо близько 10 000 співробітників, зокрема, в ресторані в Ужгороді працюватиме понад 80 осіб, які отримають стабільну роботу, офіційну заробітну плату та бонуси й можливість будувати кар'єру в компанії", – додав Стефурак.

Раніше "МакДональдз" анонсував повернення ранкового меню у своїх ресторанах. Компанія ухвалила рішення про повернення після успішного тестування у Вінниці.