В Україні відкрився перший McDonald's, який працює цілодобово
- В Україні відкрився перший цілодобовий McDonald's. Заклад може одночасно розмістити 64 клієнти у залі та ще 102 на терасі, а "МакДрайв" працюватиме цілодобово.
- Крім того, це перший ресторан мережі, який взагалі відкрився у регіоні.
В Україні відкрився McDonald's, який вперше від початку повномасштабного вторгнення буде працювати цілодобово. Крім того, це перший заклад, який взагалі відкрився у регіоні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на McDonald's.
До теми "МакДональдз" відкрив четвертий заклад у Вінниці
Перший цілодобовий McDonald's
На Закарпатті відкрився перший McDonald's. Це не лише перший заклад у регіоні, а й перший та єдиний ресторан мережі, який від початку повномасштабного вторгнення працюватиме цілодобово.
Заклад швидкого харчування відкрився у суботу, 12 квітня, в Ужгороді за адресою: проспект Свободи, 12. У пресрелізі компанії мовиться, що це вже 111-й заклад, що працює в Україні.
Цікаво. Перший в Україні "МакДональдз" відкрився 24 травня 1997 року у Києві.
Весна розцвіла в Ужгороді – і ми разом з нею! Перший ресторан "МакДональдз" у Закарпатській області вже відкрито!
– повідомили у мережі.
Як додає "Інтерфакс-Україна", новий "МакДональдз" розташований в окремій одноповерховій будівлі площею близько 400 квадратних метрів. За оцінками компанії, заклад може одночасно розмістити 64 клієнти у залі та ще 102 – на терасі.
Сам заклад та доставка "МакДелівері" в Ужгороді працюватимуть з 07:00 до 23:00. Водночас "МакДрайв" обслуговуватиме клієнтів цілодобово.
Директор з розвитку "МакДональдз" в Україні Віталій Стефурак повідомив, що з початку 2025 року відкрилось уже два ресторани. Нині в країні планують відкрити ще щонайменше 7 нових закладів.
"В Україні ми працевлаштовуємо близько 10 000 співробітників, зокрема, в ресторані в Ужгороді працюватиме понад 80 осіб, які отримають стабільну роботу, офіційну заробітну плату та бонуси й можливість будувати кар'єру в компанії", – додав Стефурак.
Раніше "МакДональдз" анонсував повернення ранкового меню у своїх ресторанах. Компанія ухвалила рішення про повернення після успішного тестування у Вінниці.