Як маринує огірки Памела Андерсон: українська блогерка повторила рецепт зірки
- Рецепт маринованих огірків Памели Андерсон включає використання пелюсток троянд, нарізаних "пальчиками" огірків, та маринаду з води, цукру, солі, оцту, зерен гірчиці та суміші перців.
- Огірки укладаються в банки з часником, трояндовими пелюстками, кропом та гострим перцем, заливаються маринадом і консервуються або зберігаються в холодильнику.
Якщо ви думаєте, що світові зірки не роблять консервації – то ви помиляєтеся. Наприклад, акторка Памела Андерсон має свій фірмовий рецепт маринованих огірків, який здивує кожного.
А секрет її маринованих огірків – у пелюстках троянд. Більше про рецепт Памели Андерсон розповість 24 Канал з посиланням на блог Тетяни Шліхтенко у Tik Tok.
Як маринує огірки Памела Андерсон?
Блогерка Тетяна Шліхтенко повторила рецепт голлівудської зірки. Для того, щоб замаринувати огірки таким способом, насамперед потрібно зібрати необроблені пелюстки троянд. А самі ж огірки треба нарізати пальчиками.
Далі треба приготувати маринад. Для цього потрібно:
- 1 літр води;
- 2 столові ложки (з гіркою) цукру;
- стільки ж солі;
- 200 мілілітрів оцту;
- зерна гірчиці та суміш перців.
Усе це потрібно змішати в одній ємності та відправити на плиту й дати прокипіти 5 хвилин.
Тим часом треба продовжити підготовку огірків. На дно банки потрібно покласти кілька зубців часнику та жменю трояндових пелюсток. Також треба додати гілки кропу та кілька шматків гострого перцю і далі вже щільно викласти самі огірки. Зверху їх теж варто присипати трояндовими пелюстками.
Огірки треба залити маринадом і або закатати кришкою, якщо ви плануєте таку консервацію на зиму, або ж відправити на кілька днів у холодильник, якщо хочете спробувати якнайшвидше.
Мариновані огірки за рецептом Памели Андерсон: дивіться відео
А як щодо королівського сніданку?
Багатьом людям помилково здається, що відомі люди мають дуже незвичний та особливий раціон, що, насправді не так.
Наприклад, король Великої Британії Чарльз ІІІ полюбляє на сніданок мюслі та фруктові компоти.
Однак улюбленою стравою монарха на сніданок є звичайні яйця. Щоправда, варіації можуть бути різні, одна із страв – запечені яйця з сиром.