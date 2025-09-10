А секрет її маринованих огірків – у пелюстках троянд. Більше про рецепт Памели Андерсон розповість 24 Канал з посиланням на блог Тетяни Шліхтенко у Tik Tok.

Як маринує огірки Памела Андерсон?

Блогерка Тетяна Шліхтенко повторила рецепт голлівудської зірки. Для того, щоб замаринувати огірки таким способом, насамперед потрібно зібрати необроблені пелюстки троянд. А самі ж огірки треба нарізати пальчиками.

Далі треба приготувати маринад. Для цього потрібно:

1 літр води;

2 столові ложки (з гіркою) цукру;

стільки ж солі;

200 мілілітрів оцту;

зерна гірчиці та суміш перців.

Усе це потрібно змішати в одній ємності та відправити на плиту й дати прокипіти 5 хвилин.

Тим часом треба продовжити підготовку огірків. На дно банки потрібно покласти кілька зубців часнику та жменю трояндових пелюсток. Також треба додати гілки кропу та кілька шматків гострого перцю і далі вже щільно викласти самі огірки. Зверху їх теж варто присипати трояндовими пелюстками.

Огірки треба залити маринадом і або закатати кришкою, якщо ви плануєте таку консервацію на зиму, або ж відправити на кілька днів у холодильник, якщо хочете спробувати якнайшвидше.

Мариновані огірки за рецептом Памели Андерсон: дивіться відео

