А секрет ее маринованных огурцов – в лепестках роз. Больше о рецепте Памелы Андерсон расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Татьяны Шлихтенко в Tik Tok.

Как маринует огурцы Памела Андерсон?

Блогер Татьяна Шлихтенко повторила рецепт голливудской звезды. Для того, чтобы замариновать огурцы таким способом, прежде всего нужно собрать необработанные лепестки роз. А сами же огурцы надо нарезать пальчиками.

Далее надо приготовить маринад. Для этого нужно:

1 литр воды;

2 столовые ложки (с горкой) сахара;

столько же соли;

200 миллилитров уксуса;

зерна горчицы и смесь перцев.

Все это нужно смешать в одной емкости и отправить на плиту и дать прокипеть 5 минут.

Тем временем надо продолжить подготовку огурцов. На дно банки нужно положить несколько зубцов чеснока и горсть розовых лепестков. Также надо добавить ветки укропа и несколько кусков острого перца и дальше уже плотно выложить сами огурцы. Сверху их тоже стоит присыпать розовыми лепестками.

Огурцы надо залить маринадом и или закатать крышкой, если вы планируете такую консервацию на зиму, или отправить на несколько дней в холодильник, если хотите попробовать как можно быстрее.

Маринованные огурцы по рецепту Памелы Андерсон: смотрите видео

