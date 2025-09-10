А секрет ее маринованных огурцов – в лепестках роз. Больше о рецепте Памелы Андерсон расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Татьяны Шлихтенко в Tik Tok.

Стоит внимания "Я в Польше": что известно о блогере, чье пересечение границы стало мемом в TikTok

Как маринует огурцы Памела Андерсон?

Блогер Татьяна Шлихтенко повторила рецепт голливудской звезды. Для того, чтобы замариновать огурцы таким способом, прежде всего нужно собрать необработанные лепестки роз. А сами же огурцы надо нарезать пальчиками.

Далее надо приготовить маринад. Для этого нужно:

  • 1 литр воды;
  • 2 столовые ложки (с горкой) сахара;
  • столько же соли;
  • 200 миллилитров уксуса;
  • зерна горчицы и смесь перцев.

Все это нужно смешать в одной емкости и отправить на плиту и дать прокипеть 5 минут.

Тем временем надо продолжить подготовку огурцов. На дно банки нужно положить несколько зубцов чеснока и горсть розовых лепестков. Также надо добавить ветки укропа и несколько кусков острого перца и дальше уже плотно выложить сами огурцы. Сверху их тоже стоит присыпать розовыми лепестками.

Огурцы надо залить маринадом и или закатать крышкой, если вы планируете такую консервацию на зиму, или отправить на несколько дней в холодильник, если хотите попробовать как можно быстрее.

Маринованные огурцы по рецепту Памелы Андерсон: смотрите видео

А как насчет королевского завтрака?

  • Многим людям ошибочно кажется, что известные люди имеют очень необычный и особый рацион, что, на самом деле не так.

  • Например, король Великобритании Чарльз III любит на завтрак мюсли и фруктовые компоты.

  • Однако любимым блюдом монарха на завтрак является обычные яйца. Правда, вариации могут быть разные, одно из блюд – запеченные яйца с сыром.