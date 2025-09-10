А секрет ее маринованных огурцов – в лепестках роз. Больше о рецепте Памелы Андерсон расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Татьяны Шлихтенко в Tik Tok.
Стоит внимания "Я в Польше": что известно о блогере, чье пересечение границы стало мемом в TikTok
Как маринует огурцы Памела Андерсон?
Блогер Татьяна Шлихтенко повторила рецепт голливудской звезды. Для того, чтобы замариновать огурцы таким способом, прежде всего нужно собрать необработанные лепестки роз. А сами же огурцы надо нарезать пальчиками.
Далее надо приготовить маринад. Для этого нужно:
- 1 литр воды;
- 2 столовые ложки (с горкой) сахара;
- столько же соли;
- 200 миллилитров уксуса;
- зерна горчицы и смесь перцев.
Все это нужно смешать в одной емкости и отправить на плиту и дать прокипеть 5 минут.
Тем временем надо продолжить подготовку огурцов. На дно банки нужно положить несколько зубцов чеснока и горсть розовых лепестков. Также надо добавить ветки укропа и несколько кусков острого перца и дальше уже плотно выложить сами огурцы. Сверху их тоже стоит присыпать розовыми лепестками.
Огурцы надо залить маринадом и или закатать крышкой, если вы планируете такую консервацию на зиму, или отправить на несколько дней в холодильник, если хотите попробовать как можно быстрее.
Маринованные огурцы по рецепту Памелы Андерсон: смотрите видео
А как насчет королевского завтрака?
Многим людям ошибочно кажется, что известные люди имеют очень необычный и особый рацион, что, на самом деле не так.
Например, король Великобритании Чарльз III любит на завтрак мюсли и фруктовые компоты.
Однако любимым блюдом монарха на завтрак является обычные яйца. Правда, вариации могут быть разные, одно из блюд – запеченные яйца с сыром.