Не лише з Minecraft: 3 найуспішніші колаборації McDonald’s, які змусили всіх стояти в чергах

McDonald’s давно перестав бути просто рестораном швидкого харчування. Мережа дедалі частіше вражає гучними колабораціями, які не лише стають вірусними, а й суттєво піднімають продажі.

Замість банальної реклами корпорація робить ставку на зіркові колаборації, які викликають ажіотаж у соцмережах, збирають черги біля ресторанів. 24 Канал розповідає про 3 найуспішніші кампанії McDonald’s останніх років.

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Тревіс Скотт та McDonald's

Спочатку мережа планувала просто зняти короткий ролик про комбо-набір, який обрав Travis Scott – середній Sprite, Роял Чізбургер і картопля фрі з соусом барбекю, саме те, що він замовляв у дитинстві. Однак артист не був би одним із законодавців реклами 2020 року, якби обмежився лише цим.

Він особисто написав сценарій рекламного відео, сам у ньому знявся, і загалом активно долучався до створення кампанії.

Реклама колаборації Travis Scott з McDonald's: дивіться відео

Він настільки занурився в цю колаборацію, що навіть працівники McDonald's отримали спеціально розроблену форму, а фраза "Скажи, що ти від Кактуса Джека" стала культовою.

Travis Scott також отримав ексклюзивні права на мерч з цієї колаборації, куди увійшли худі, футболки, капці, боксери, ковдри та подушка-обіймайка у формі нагетса.

Завдяки цьому партнерству артист заробив щонайменше 5 мільйонів доларів від McDonald's і ще близько 15 мільйонів доларів на продажі мерчу.

Мережа також залишилася у виграші – у третьому кварталі продажі зросли на 4,6%, тоді як у попередньому кварталі було зафіксовано спад на 8,7%.

"Ми в захваті від попиту, до якого привело це партнерство", – заявили у McDonald's.

Колаборація McDonald's та BTS

У травні 2021 року McDonald's запустив меню під назвою BTS Meal у 50 країнах, у співпраці з найпопулярнішим південнокорейським гуртом BTS.

Учасники гурту особисто брали участь у створенні меню, яке стало справжнім хітом мало не у всіх ресторанах. За підсумками кварталу дохід компанії зріс на 57%.

BTS Meal / Фото McDonald's

До кампанії також увійшла колекція одягу, яка поєднувала фіолетовий фірмовий стиль BTS та логотип McDonald's. Весь мерч розкупили за кілька годин після запуску.

Брелоки Crocs від McDonald's

У жовтні 2024 року McDonald's представив нову іграшку для Happy Meal – брелоки у формі Crocs. Вони нагадували мініатюрні "кліпси" і були запаковані у спеціальні коробочки, стилізованих під взуттєві. В набір також входили наліпки Jibbitz для кастомізації.

Колаборація McDonald's та Crocs / Фото McDonald's

У соцмережах користувачі масово ділилися відео з відкриттям наборів Happy Meal, де можна було знайти мініатюрну версію Crocs. Ажіотаж охопив не лише дітей, а й дорослих. Через шалений попит у деяких країнах товар швидко розкупили. Також було запроваджено обмеження – окремий продаж іграшок заборонили.

Нагадаємо, що остання найуспішніша колаборація McDonald's була присвячена виходу фільму "Minecraft: Фільм". Попит був настільки високим, що чимало українців так і не змогли отримати омріяні фігурки, які видавалися при замовленні ексклюзивних меню.