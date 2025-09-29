Вона підкорила Голлівуд і стала іконою стилю, але у щоденному житті Мерилін Монро цінувала зовсім не розкішні делікатеси. Одна з її улюблених страв навіть не вимагала зусиль для приготування.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Chowhound.

Дивіться також Так ви ще вівсянку не готували: секретний спосіб, який розповів колишній шеф принцеси

Яку просту страву обожнювала Мерилін Монро?

Хоча Монро мала змогу насолоджуватися найдорожчими делікатесами, однією з її найулюбленіших страв залишалася напрочуд проста. Актриса із задоволенням їла сиру моркву й навіть жартувала, що почувається "наполовину кроликом", адже так часто її вживала.

Мерилін Монро / Фото GettyImages

В ексклюзивному інтерв'ю журналу Pageant у 1952 році (через Into The Gloss) вона розповіла, що майже щодня включала цю закуску у свій раціон, особливо ввечері. Зазвичай морква доповнювала її стейк, але іноді вона поєднувала її й з іншими видами м'яса, наприклад, баранячими відбивними чи печінкою.

Враховуючи насичене життя акторки, легко зрозуміти її любов до продуктів, які не вимагали зусиль у приготуванні. Утім, морква була лише одним із багатьох улюблених продуктів Монро.

Як загинула Мерилін Монро?

Як пише Britannica, у 1962 році Мерилін Монро розпочала роботу над комедією "Щось має статися". Та через проблеми зі здоров'ям вона часто пропускала знімальні дні, а в травні вирушила до Нью-Йорка, щоб виступити на гала-концерті, де виконала знамениту пісню "Happy Birthday" для президента Джона Кеннеді, з яким, як стверджувалося, вона мала роман.

Вже у червні акторку звільнили з фільму. Хоча згодом її знову повернули, зйомки так і не було відновлено.

Після кількох місяців фактичного усамітнення Монро померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі від передозування снодійних таблеток (барбітуратів). Смерть визнали "ймовірним самогубством", що пояснювалося її попередніми проблемами із наркотиками та спробами накласти на себе руки.

Водночас деякі вважали, що акторку могли вбити після того, як вона пригрозила розкрити свої стосунки з братами Кеннеді. За чутками, вона мала роман і з генеральним прокурором США Робертом Кеннеді.

Дехто припускає, що Монро володіла інформацією, яка пов'язувала братів з організованою злочинністю. Попри відсутність переконливих доказів, ці теорії змови не зникли.

Якою була улюблена страва королеви Вікторії?