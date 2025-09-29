Она покорила Голливуд и стала иконой стиля, но в повседневной жизни Мэрилин Монро ценила вовсе не роскошные деликатесы. Одно из ее любимых блюд даже не требовало усилий для приготовления.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Chowhound.

Смотрите также Так вы еще овсянку не готовили: секретный способ, который рассказал бывший шеф принцессы

Какое простое блюдо обожала Мэрилин Монро?

Хотя Монро могла наслаждаться самыми дорогими деликатесами, одним из ее любимых блюд оставалось удивительно простое. Актриса с удовольствием ела сырую морковь и даже шутила, что чувствует себя "наполовину кроликом", ведь так часто ее употребляла.

Мэрилин Монро / Фото GettyImages

В эксклюзивном интервью журналу Pageant в 1952 году (через Into The Gloss) она рассказала, что почти ежедневно включала эту закуску в свой рацион, особенно вечером. Обычно морковь дополняла ее стейк, но иногда она сочетала ее и с другими видами мяса, например, бараньими отбивными или печенью.

Учитывая насыщенную жизнь актрисы, легко понять ее любовь к продуктам, которые не требовали усилий в приготовлении. Впрочем, морковь была лишь одним из многих любимых продуктов Монро.

Как погибла Мэрилин Монро?

Как пишет Britannica, в 1962 году Мэрилин Монро начала работу над комедией "Что-то должно произойти". Но из-за проблем со здоровьем она часто пропускала съемочные дни, а в мае отправилась в Нью-Йорк, чтобы выступить на гала-концерте, где исполнила знаменитую песню "Happy Birthday" для президента Джона Кеннеди, с которым, как утверждалось, она имела роман.

Уже в июне актрису уволили из фильма. Хотя впоследствии ее снова вернули, съемки так и не были возобновлены.

После нескольких месяцев фактического уединения Монро умерла в своем доме в Лос-Анджелесе от передозировки снотворных таблеток (барбитуратов). Смерть признали "вероятным самоубийством", что объяснялось ее предыдущими проблемами с наркотиками и попытками покончить с собой.

В то же время некоторые считали, что актрису могли убить после того, как она пригрозила раскрыть свои отношения с братьями Кеннеди. По слухам, она имела роман и с генеральным прокурором США Робертом Кеннеди.

Некоторые предполагают, что Монро владела информацией, которая связывала братьев с организованной преступностью. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, эти теории заговора не исчезли.

Каким было любимое блюдо королевы Виктории?