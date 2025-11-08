Її знаходив кожен у своєму дворі: що це за залізяка, схожа на літери "Е" і "Ш", яку бачили всі

Багато хто в дитинстві знаходив у дворі металеву "літеру Е". Виявилося, що ця деталь насправді зовсім не "сюрикен", як її звикли використовувати діти.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис користувача @nazariilazur в Threads.

Дивіться також Ілларіон Павлюк своїм першим дописом у Threads розчулив людей до сліз: що він написав

Звідки бралися залізяки у формі літери "Е"?

У своєму дописі автор поділився фото із загадковою металевою деталлю у формі літери "Е", яку, за його словами, можна було зустріти "у кожному Божому дворі".

Допис викликав хвилю ностальгії в коментарях. Частина користувачів зауважила, що використовувала їх як сюрикени.

У Threads згадали про таємничу металеву "літеру Е": дивіться допис

Однак один з користувачів таки розкрив загадку походження цієї деталі у формі літери "Е". Виявилося, що це пластини з магнітопроводу трансформатора.

Отже, таємнича залізяка у формі літери "Е", знайома з дитинства, – це не просто брухт, а частина електричного трансформатора.

Як ці залізяки опинялися у дворах?

Як пише "УкрМедіа", ці металеві "Е"-пластини забезпечували створення електромагнітного поля навколо котушки трансформатора.

Коли старі пристрої розбирали, скупники насамперед знімали з них мідне намотування, яке можна було здати на металолом. Окремо такі трансформатори великої вартості не мали, але кілька десятків могли дати непоганий заробіток.

Натомість металеві тримачі у формі літери "Е" були непотрібними, тому їх просто викидали. Саме так вони й опинялися під ногами у дворах.

Як Ілларіон Павлюк розчулив користувачів у Threads?