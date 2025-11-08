Її знаходив кожен у своєму дворі: що це за залізяка, схожа на літери "Е" і "Ш", яку бачили всі
- Залізяки у формі "Е" або "Ш", які знаходять у дворах, є важливими деталями.
- Ці металеві пластини залишалися після зняття мідного намотування і потрапляли у двори як непотріб.
Багато хто в дитинстві знаходив у дворі металеву "літеру Е". Виявилося, що ця деталь насправді зовсім не "сюрикен", як її звикли використовувати діти.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис користувача @nazariilazur в Threads.
Дивіться також Ілларіон Павлюк своїм першим дописом у Threads розчулив людей до сліз: що він написав
Звідки бралися залізяки у формі літери "Е"?
У своєму дописі автор поділився фото із загадковою металевою деталлю у формі літери "Е", яку, за його словами, можна було зустріти "у кожному Божому дворі".
Допис викликав хвилю ностальгії в коментарях. Частина користувачів зауважила, що використовувала їх як сюрикени.
У Threads згадали про таємничу металеву "літеру Е": дивіться допис
Однак один з користувачів таки розкрив загадку походження цієї деталі у формі літери "Е". Виявилося, що це пластини з магнітопроводу трансформатора.
Отже, таємнича залізяка у формі літери "Е", знайома з дитинства, – це не просто брухт, а частина електричного трансформатора.
Як ці залізяки опинялися у дворах?
Як пише "УкрМедіа", ці металеві "Е"-пластини забезпечували створення електромагнітного поля навколо котушки трансформатора.
Коли старі пристрої розбирали, скупники насамперед знімали з них мідне намотування, яке можна було здати на металолом. Окремо такі трансформатори великої вартості не мали, але кілька десятків могли дати непоганий заробіток.
Натомість металеві тримачі у формі літери "Е" були непотрібними, тому їх просто викидали. Саме так вони й опинялися під ногами у дворах.
Як Ілларіон Павлюк розчулив користувачів у Threads?
Український письменник і військовослужбовець Ілларіон Павлюк зробив свій перший допис у Threads, присвятивши його дружині Світлані. Він згадав, що саме 6 листопада виповнилося рівно 20 років із дня їхнього знайомства.
Павлюк зазначив, що хотів би провести цю дату поруч із коханою, однак нині перебуває на службі в Донецькій області. У дописі він поділився віршем, який написав для дружини, і опублікував відео з його читанням.
Під публікацією користувачі залишили сотні теплих коментарів, дякували Ілларіону за службу та зізнавалися, що його слова зворушили їх до сліз. Також багато хто побажав йому якнайшвидше повернутися додому.