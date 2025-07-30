30 липня 2010 року пішов із життя Микола Мозговий – видатний композитор та співак, автор відомих хітів "Край", "Минає день" та "Материнська любов". Його пам'ятають як талановитого музиканта, а ще як прямолінійну і принципову людину.

Артист відійшов у засвіти на 63-му році життя, проте його пісенна спадщина жива і до нині. Маловідомі факти про Миколу Мозгового розповість 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Міг бути юристом

З дитинства Микола Мозговий займався музикою, співав у шкільному хорі та закінчив музичне училище в Чернівцях. Проте опісля цього вступив у юридичне училище в Харкові. Тобто Микола Мозговий міг би стати юристом, однак він кинув навчання і перебрався до столиці. У Києві спершу він вступив до студії цирково-естрадного мистецтва, згодом – у консерваторію.

Принцип на все життя

У 1971 році Микола Мозговий став солістом "Укрконцерту" і відтоді в нього сформувався принцип, якого він дотримувався до кінця життя – співати виключно наживо без використання фонограми. І це було складно, адже іноді доводилося давати 30 або й більше концертів щомісяця, але співати під "плюс" співак відмовлявся принципово.

Микола Мозговий в "Укрконцерті": дивіться відео

І саме через це він покинув "Укрконцерт" у 1994 році – тодішнє керівництво компанії вважало, що виступи під фонограму звучать і виглядають краще, з чим аж ніяк не погоджувався Мозговий.

Через погляди від нього відвертались

Мозговий був переконаний, що всі артисти повинні співати наживо, тому не поважав тих, хто використовував "фанеру". У 1997 році артист дав інтерв'ю виданню "Бульвар Гордона", через яке на нього образилися чимало зірок шоу-бізнесу. Він критикував популярних артистів і сам український шоу-бізнес.

Хіба ми маємо інститут шоу-бізнесу? Все, що маємо — це прогресуюче "фанерне" мистецтво. Артисти "викладаються" під фонограму, потім за лаштунками демонстративно витирають з лоба піт, а їм кажуть: "Ой, сьогодні ти звучав краще, ніж учора!" Ну, це ж анекдот, а не естрада! – обурювався Мозговий.

Дісталося гуртам Green Gray, Павлові Зіброву й Тарасові Петриненку, яких Мозговий розкритикував. Через це чимало артистів написали листа президенту Леоніду Кучмі з проханням "вжити заходів" щодо співака. Як результат – створений Мозговим фестиваль "Море друзів", який мав державне фінансування, скасували. А сам Мозговий, аби виплатити всі борги, продав свою квартиру і деякий час жив на студії звукозапису.

Мозговий пояснював, що говорив те, що думав і ні про що не шкодував. Хіба що визнавав, що міг деякі речі формувати інакше.

Спершу він став іменитим композитором

Микола Мозговий насамперед став відомим саме як композитор. У 1980 році Софія Ротару виконала пісню "Край", яку написав Мозговий. І ця композиція стала хітом у всьому Радянському Союзі. Що і не дивно, адже це було абсолютно нове для того часу звучання.

Софія Ротару – "Край": дивіться відео

Пісня "Минає день, минає ніч" з'явилася на слова поета Юрія Рибчинського. І попри те, що пісні Мозгового переспівували чимало артистів, однак найсильнішим залишається авторське виконання.

Микола Мозговий – "Минає день, минає ніч": дивіться відео

Смерть була раптовою

Попри тривалі проблеми із серцем, смерть Миколи Мозгового була раптовою. 29 липня він приймав відвідувачів у палаці "Україна", керівником якого він був, потім повечеряв з рідними. Однак уже в ранці його помираючим знайшла дружина. За спогадами доньки артиста, Олени Мозгової, він помер на її руках. Причиною смерті стала раптова зупинка серця артиста.