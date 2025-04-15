У березні артисту виповнилось 72 роки. З 16 років Петриненко був учасником колективу "Еней". Склад і назва гурту декілька разів змінювались, внаслідок чого на світ з'явився ВІА "Візерунки шляхів". Через певний час колектив змінює назву на "Гроно". Він проіснував рік, адже співака забрали до армії. Як розвивалась кар'єра Петриненка, до чого тут Росія та де він зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Шлях до автора неофіційного гімну України

Після служби Тарас разом з іншими учасниками гурту "Гроно", які перейменувались на "Чарівні гітари", перебрались до Росії. Однак сам співак запевняв, що там він був ще до часів проголошення незалежності України, адже йому забороняли виконувати те, що він сам створював.

Гурт "Еней" / Фото з фейсбуку Петриненка

Під особливу заборону потрапила композиція "Пісня про пісню".

Тарас Петриненко та Тетяна Горобець – "Пісня про пісню": дивіться відео онлайн

Певний період часу Петриненко був у складі тульського ансамблю "Красные маки", до складу якого входили українські музиканти. Саме з цим гуртом виконавець записав чимало російськомовних хітів. Але у 1986 році співак повернувся до України та спершу виступав як естрадний співак, а тоді разом із гітаристом Ігорем Шабловським і Тетяною Горобець відродили "Гроно".

Невдовзі світ побачила легендарна пісня "Україна", яку сьогодні вважають неофіційним гімном нашої країни.

Цікаво, що ця композиція вперше прозвучала у 1987 році на "Першому каналі Українського радіо". А її початкова назва була – "Поки кохаємо".

Тарас Петриненко – "Україно": дивіться відео онлайн

"Я боявся її записувати, бо знав, що ніхто не візьме. На радіо тоді годі було й потикатися – могли пришити націоналізм. Бо ж тоді любити можна було лише Росію. Зрештою, я звернувся в Будинок звукозапису до друзів з Українського радіо і ми практично таємно зробили запис. Але пісню дуже довго боялися ставити в ефір. Моя приятелька, редакторка Українського радіо Вероніка Маковій все ж наважилася: "Може, нас завтра всіх посадять, але я все ж поставлю". Ніхто нікому не потрібен ні тоді, ні зараз. Просто пісня почала жити своїм життям. Згодом вона стала позивним українського радіо, зараз звучить на Михайлівському Золотоверхому, її грають кожні 15 хвилин", – розповідав артист у 2023 році.

Петриненко був у складі журі першого фестивалю "Червона рута", а гурт "Гроно" неодноразово виступав на цьому заході.

Гурт "Гроно" на фестивалі "Червона рута" (1989 рік): дивіться відео онлайн

Після проголошення незалежності України виконавець працював над альбомом "Господи, помилуй нас". У 1993 році його визнали найкращим в Україні.

Особисте життя

Петриненко все своє життя приховує історію особистого. За неофіційною інформацією, Тетяна Горобець є цивільною дружиною співака та матір'ю його сина.

Маю сина, Мар'яна Петриненка. Його професія пов'язана з юриспруденцією. Співаком не став, мабуть, тому, що з дитинства на нього тиснув авторитет бабусі й батька. Але це на краще: бути артистом – це важка дорога, і якщо нею вже пішов – вороття немає. А щодо Тетяни Горобець, то нехай дуже цікаві люди думають собі що хочуть про наші стосунки. Скажу лише одне: ми з нею разом співаємо вже 30 років,

– підсумував народний артист.

Тарас Петриненко й Тетяна Горобець / Фото з інстаграму виконавця

То що ж насправді приховує особисте життя виконавця – справжня загадка.

Де зараз Тарас Петриненко

Коли почалась повномасштабна війна, то артист перебував у себе вдома, під Києвом. Він зізнавався, що не здивувався такому розвитку подій, адже знав як Росія ставиться до України.

Сьогодні ж співак гастролює, ділиться своєю творчістю, дає благодійні концерти як в Україні, так і за кордоном.