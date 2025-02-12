ШІ спростив життя міністра Федорова: його досвід допоможе вам бути конкурентними

Штучний інтелект стає частиною життя кожного й українські політики не виняток. Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився, як штучний інтелект спростив йому життя.

Михайло Федоров розповів історію, як штучний інтелект (ШІ) допоміг йому у реалізації державної політики. Про це повідомляє 24 Канал.

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Федоров розповів, як ШІ спростив його життя

За словами міністра, нещодавно йому потрібно було дослідити тему policy-making у рамках розробки нової операційної моделі для Мінцифри.

Що таке Policy-making Це процес розробки, ухвалення та впровадження політичних рішень і стратегій на рівні держави, уряду, організацій чи міжнародних інституцій.

Федоров розповів, що попросив ШІ знайти 20 найбільш популярних книг, які можуть бути ефективними щодо того, як формувати державну політику й реалізовувати її.

Міністр зазначив, що придбав ці книги у форматі PDF, після чого використав сервіс Google – NotebookLM. Це онлайн-інструмент для досліджень і нотаток, розроблений Google Labs, який використовує (ШІ), щоб допомогти користувачам взаємодіяти зі своїми документами.

Федоров розповів, як ШІ спростив його життя: дивіться відео

Федоров каже, що завантажив усі 20 книжок у цей сервіс і за короткий проміжок часу пройшов їх та виписав ключові думки та висновки. Також міністр додав, що обрав для себе дві книжки, які прочитає повністю.

"У цьому конкретному прикладі ШІ дозволяє досить швидко розібратися у певній темі. Це може зробити вас більш конкурентними, ніж люди, які не використовують подібні інструменти", – резюмував Федоров.