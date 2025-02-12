Михаил Федоров рассказал историю, как искусственный интеллект (ИИ) помог ему в реализации государственной политики. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Ученые создали искусственные листья, которые могут генерировать топливо и электричество

Федоров рассказал, как ИИ упростил его жизнь

По словам министра, недавно ему нужно было исследовать тему policy-making в рамках разработки новой операционной модели для Минцифры.

Что такое Policy-making Это процесс разработки, принятия и внедрения политических решений и стратегий на уровне государства, правительства, организаций или международных институтов.

Федоров рассказал, что попросил ИИ найти 20 наиболее популярных книг, которые могут быть эффективными относительно того, как формировать государственную политику и реализовывать ее.

Министр отметил, что приобрел эти книги в формате PDF, после чего использовал сервис Google – NotebookLM. Это онлайн-инструмент для исследований и заметок, разработанный Google Labs, который использует (ИИ), чтобы помочь пользователям взаимодействовать со своими документами.

Федоров рассказал, как ИИ упростил его жизнь: смотрите видео

Федоров говорит, что загрузил все 20 книг в этот сервис и за короткий промежуток времени прошел их и выписал ключевые мысли и выводы. Также министр добавил, что выбрал для себя две книги, которые прочитает полностью.

"В этом конкретном примере ИИ позволяет достаточно быстро разобраться в определенной теме. Это может сделать вас более конкурентными, чем люди, которые не используют подобные инструменты", – резюмировал Федоров.