Разработку представили китайские исследователи. Эти листья могут генерировать электроэнергию. Каковы еще его возможности – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Как ученые создали искусственные листья и зачем

Искусственные листья являются полноценными устройствами, которые могут отслеживать движение солнца, как и настоящие листья. Кроме того, они способны вырабатывать электричество и даже потенциально расщеплять воду на водород и кислород.

Разработчики создали листья на основе гибких электродов, которые работают от солнечной энергии. Электроды имеют защитное гидрогелевое покрытие, которое является попыткой воспроизвести покрытие листьев, и содержат инновационную опорную структуру из углеродных нанотрубок. Их встроили в чувствительный к температурам полимер.

Таким образом, когда на лист падает солнечный свет, трубки локально нагреваются, из-за чего полимер сжимается. Участки, на которые не попадают прямые солнечные лучи, остаются в развернутом виде, в результате чего лист тянется к источнику света.

В сопроводительной статье в Advanced Functional Materials разработчики подробнее рассказали о технологии. Им удалось обнаружить, что под углом падения света в 45 градусов устройство обеспечивает на 47% более высокую эффективность расщепления воды, чем стационарные альтернативы. Если свет падает на лист под углом 90 градусов, система слежения производит на 866% больше водорода и кислорода.



Обычные листья могут уступить некоторыми показателями искусственным аналогам / Фото Pexels

Искусственные листья работают под водой и в средах, где обычные солнечные батареи и настоящие листья работать не могут. Однако сейчас ученые пытаются решить ряд проблем. Например, нанотрубки после нескольких циклов ухудшают производительность. В реальных условиях факторов воздействия на листья будет еще больше, то же это важный для разработчиков момент. Ученые уверены, что в условиях улучшения этой технологии, она может вызвать настоящую революцию в энергетике.