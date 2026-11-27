Міст Патона – одна з найвідоміших інженерних споруд Києва, яка з'єднує Печерський і Дніпровський райони через Дніпро. Він увійшов в історію як перший у світі суцільнозварний міст, зведений із застосуванням технології автоматичного зварювання.

На момент відкриття у 1953 році споруда була найдовшим мостом у Європі та вважалася справжнім інженерним дивом. Проєкт розробив український академік та інженер Євген Патон, на честь якого згодом і назвали міст, пише Kyiv Post.

Як будували міст Патона та у чому його унікальність

Будівництво мосту розпочалося у 1939 році. Головною особливістю проєкту стала ідея Євгена Патона замінити традиційні клепані конструкції суцільнозварними. На той час така технологія була новаторською, адже електрозварювання було винайдене не так давно.

Ідею інженера спочатку сприйняли скептично. Його колеги та керівництво сумнівалися у надійності майбутньої конструкції. Однак Патон, який обмірковував цей задум близько десяти років, зміг переконати першого секретаря ЦК КПУ Микиту Хрущова підтримати проєкт. У документації майбутній міст спочатку мав назву Наводницький.

Євген Патон / Архівне фото

Роботи довелося зупинити після початку Другої світової війни та окупації Києва. Збудовані на той момент опори підірвали, як і інші переправи через Дніпро. На їхньому місці облаштували тимчасовий міст із дерев'яних і металевих конструкцій, який також зруйнували під час відступу німецьких військ.

У 1945 році будівництво відновили. У новій проєктній документації споруда вже фігурувала під назвою Київський міст. Для роботи над проєктом Євгену Патону навіть надали службовий автомобіль – "Лінкольн Зефір". Через зріст майже два метри інженеру було складно поміщатися у звичайні автівки.

Будівництво мосту Патона / Фото "ТиКиїв"

Будівництво тривало ще близько 9 років. Команді Патона довелося розв'язувати складні інженерні завдання, зокрема демонтувати залишки довоєнних конструкцій під водою. Спочатку їх планували зруйнувати вибухами, однак згодом вирішили пробурити в бетоні отвори діаметром 30 міліметрів і закласти туди заряди.

Чим міст Патона відрізнявся від інших мостів

Довжина мосту становить 1543 метри, а ширина проїзної частини – 21 метр. Його конструкцію створювали з великих балок, зварених із листової сталі. Основні елементи виготовляли на заводі за допомогою електрозварювання, а безпосередньо на місці будівництва виконували монтажні стики.

Для спорудження мосту на Дніпропетровському заводі металевих конструкцій імені Бабушкіна виготовили 264 балки. Кожна з них мала висоту 3,6 метра, довжину 29 метрів і важила 28 тонн. Уперше у світовій практиці мостобудування таку масштабну конструкцію зібрали без використання болтів і заклепок.

Міст складається з 26 прогонів, чотири з яких мають довжину 87 метрів. Це забезпечувало можливість проходження річкових суден під спорудою. Загалом під час будівництва використали близько 10 тисяч тонн металоконструкцій.

Перед відкриттям міцність мосту перевірили за допомогою колони самохідних установок і важких танків.

Урочисте відкриття відбулося 5 жовтня 1953 року. На той момент міст Патона був найдовшим у Європі суцільнозварним мостом. Під час церемонії йому офіційно присвоїли ім'я автора проєкту – Євгена Патона.

Відкриття мосту Патона / Фото Центрального державного кінофотофоноархіву України

Першим на нову переправу заїхав автомобіль "Лінкольн Зефір", за кермом якого перебував син інженера Борис Патон. Сам Євген Патон не дожив до відкриття свого творіння лише кілька місяців, він помер 12 серпня 1953 року.