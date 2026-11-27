На момент открытия в 1953 году сооружение было самым длинным мостом в Европе и считалось настоящим инженерным чудом. Проект разработал украинский академик и инженер Евгений Патон, в честь которого впоследствии и назвали мост, пишет Kyiv Post.

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Как строили мост Патона и в чем его уникальность

Строительство моста началось в 1939 году. Главной особенностью проекта стала идея Евгения Патона заменить традиционные клепаные конструкции цельносварными. В то время такая технология была новаторской, ведь электросварка была изобретена не так давно.

Идею инженера сначала восприняли скептически. Его коллеги и руководство сомневались в надежности будущей конструкции. Однако Патон, который обдумывал этот замысел около десяти лет, сумел убедить первого секретаря ЦК КПУ Никиту Хрущева поддержать проект. В документации будущий мост изначально носил название Наводницкий.

Евгений Патон / Архивная фотография

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Работы пришлось приостановить после начала Второй мировой войны и оккупации Киева. Построенные к тому моменту опоры взорвали, как и другие переправы через Днепр. На их месте соорудили временный мост из деревянных и металлических конструкций, который также разрушили во время отступления немецких войск.

В 1945 году строительство возобновили. В новой проектной документации сооружение уже фигурировало под названием "Киевский мост". Для работы над проектом Евгению Патону даже предоставили служебный автомобиль – "Линкольн Зефир". Из-за роста почти два метра инженеру было сложно помещаться в обычные машины.

Строительство моста Патона / Фото "ТиКиев"

Строительство продолжалось еще около 9 лет. Команде Патона пришлось решать сложные инженерные задачи, в частности демонтировать остатки довоенных конструкций под водой. Сначала их планировали разрушить взрывами, однако впоследствии решили пробурить в бетоне отверстия диаметром 30 миллиметров и заложить туда заряды.

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Чем мост Патона отличался от других мостов

Длина моста составляет 1543 метра, а ширина проезжей части – 21 метр. Его конструкция создавалась из больших балок, сваренных из листовой стали. Основные элементы изготавливали на заводе с помощью электросварки, а непосредственно на месте строительства выполняли монтажные стыки.

Для строительства моста на Днепропетровском заводе металлических конструкций имени Бабушкина изготовили 264 балки. Каждая из них имела высоту 3,6 метра, длину 29 метров и весила 28 тонн. Впервые в мировой практике мостостроения такую масштабную конструкцию собрали без использования болтов и заклепок.

Мост состоит из 26 пролетов, четыре из которых имеют длину 87 метров. Это обеспечивало возможность прохождения речных судов под сооружением. Всего в ходе строительства было использовано около 10 тысяч тонн металлоконструкций.

Перед открытием прочность моста проверили с помощью колонны самоходных установок и тяжелых танков.

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Торжественное открытие состоялось 5 октября 1953 года. На тот момент мост Патона был самым длинным в Европе цельносварным мостом. Во время церемонии ему официально присвоили имя автора проекта – Евгения Патона.

Открытие моста Патона / Фото Центрального государственного кинофотофоноархива Украины

Первым на новую переправу въехал автомобиль "Линкольн Зефир", за рулем которого находился сын инженера Борис Патон. Сам Евгений Патон не дожил до открытия своего творения всего несколько месяцев – он скончался 12 августа 1953 года.