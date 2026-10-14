В Україні є міста, які колись були портами, але тепер розташовані далеко від моря

Сьогодні ми звикли пов'язувати порти передусім із морем, кораблями та приморськими містами. Але в Україні великі торгові пристані були й далеко від узбережжя.

Через примхи природи, геологічні зсуви та обміління річок деякі міста назавжди втратили свій статус морських гаваней. Сьогодні вони розташовані глибоко на суходолі, хоча колись до них швартувалися величезні візантійські кораблі та генуезькі галери, пише 24 Канал.

Олешки: депортований порт Київської Русі

Мало хто знає, але сучасне місто Олешки на Херсонщині, яке зараз асоціюється з найбільшою в Європі напівпустелею – Олешківськими пісками, у XI–XIII століттях було головним морським хабом київських князів.

Тоді воно мало назву Олешшя і розташовувалося безпосередньо у гирлі Дніпра, на самому березі Чорного моря. Саме сюди приходили важкі візантійські судна, навантажені вином, шовком та олією.

З часом Дніпро виніс мільйони тонн піску, сформувавши нову дельту, море відступило на південь, а колишній величний порт опинився посеред піщаних дюн.

На жаль, сьогодні Олешки опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Через російську окупацію, постійні обстріли, проблеми з постачанням води, їжі та медикаментів місцеві жителі опинилися у вкрай складних умовах.

Білгород-Дністровський: фортеця, яку "відрізало" від хвиль

Сучасний Білгород-Дністровський на Одещині має свій порт, але великі океанські лайнери чи бойові кораблі туди вже не зайдуть. А от понад 2 тисячі років тому грецьке місто Тіра, що стояло на цьому місці, було повноцінним глибоководним морським портом Чорного моря.

Через віки природа вирішила переписати географію: намив піщаних кіс створив Дністровський лиману, який перегородив прямий шлях до моря.

Сьогодні Аккерманська фортеця, яка колись відбивала штурми з відкритих морських хвиль, стоїть за 20 кілометрів від Чорного моря, а сам лиман катастрофічно змілів.

Кілія: як Дунай відсунув море на 40 кілометрів

Сьогодні Кілія – це затишне річкове містечко на Одещині, що межує з Румунією. Проте в античні часи це був грецький морський порт Ахіллія.

Згодом за володіння цією стратегічною морською фортецею воювали генуезці, молдовські господарі та османські султани. В усьому "винна" дельта Дунаю, яка є однією з найдинамічніших у світі.

Щороку річка виносить тонни мулу, буквально відвойовуючи територію у Чорного моря. Як наслідок, колишній морський порт Кілія тепер розташований майже за 40 кілометрів від реального морського узбережжя.

Галич: морські галери посеред Прикарпаття

Це звучить як фантастика, але західноукраїнське місто Галич (Івано-Франківська область) колись приймало морські купецькі кораблі.

За часів Данила Галицького річка Дністер була настільки глибокою та повноводною, що нею з Чорного моря та самої Візантії підіймалися кабітажні морські галери.

У літописах Галич згадується як великий річково-морський порт, куди стікалися товари з усього Середземномор'я. Проте через масову вирубку карпатських лісів у наступні століття Дністер сильно змілів і втратив судноплавність. Зараз Галич відрізають від моря сотні кілометрів суходолу.