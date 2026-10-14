Из-за капризов природы, геологических оползней и меления рек некоторые города навсегда утратили свой статус морских гаваней. Сегодня они расположены глубоко на суше, хотя когда-то к ним причаливали огромные византийские корабли и генуэзские галеры, пишет 24 Канал.

Олешки: депортированный порт Киевской Руси

Мало кто знает, но современный город Олешки в Херсонской области, который сейчас ассоциируется с крупнейшей в Европе полупустыней – Олешковскими песками, в XI – XIII веках был главным морским хабом киевских князей.

Тогда оно называлось Олешшья и располагалось непосредственно в устье Днепра, на самом берегу Черного моря. Именно сюда приходили тяжелые византийские суда, груженные вином, шелком и маслом.

Со временем Днепр вынес миллионы тонн песка, сформировав новую дельту, море отступило на юг, а бывший величественный порт оказался посреди песчаных дюн.

К сожалению, сегодня Олешки оказались на грани гуманитарной катастрофы. Из-за российской оккупации, постоянных обстрелов, проблем с поставками воды, еды и медикаментов местные жители оказались в крайне сложных условиях.

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Белгород-Днестровский: крепость, которую "отрезали" от волн

Современный Белгород-Днестровский в Одесской области имеет свой порт, но большие океанские лайнеры или боевые корабли туда уже не зайдут. А вот более 2 тысяч лет назад греческий город Тира, стоявшей на этом месте, был полноценным глубоководным морским портом Черного моря.

Спустя века природа решила переписать географию: намыв песчаных кос, она создала Днестровский лиман, который перегородил прямой путь к морю.

Сегодня Аккерманская крепость, которая когда-то отражала штурмы с открытых морских волн, стоит в 20 километрах от Черного моря, а сам лиман катастрофически обмелел.

Килия: как Дунай отодвинул море на 40 километров

Сегодня Килия – это уютный речной городок в Одесской области, граничащий с Румынией. Однако в античные времена это был греческий морской порт Ахиллиа.

Впоследствии за владение этой стратегической морской крепостью сражались генуэзцы, молдавские господари и османские султаны. Во всем "виновата" дельта Дуная, которая является одной из самых динамичных в мире.

Каждый год река выносит тонны ила, буквально отвоевывая территорию у Черного моря. В результате бывший морской порт Килия теперь расположен почти в 40 километрах от настоящего морского побережья.

Галич: морские галеры посреди Прикарпатья

Это звучит как фантастика, но западноукраинский город Галич (Ивано-Франковская область) когда-то принимал морские купеческие корабли.

Во времена Даниила Галицкого река Днестр была настолько глубокой и полноводной, что по ней из Черного моря и самой Византии поднимались каботажные морские галеры.

В летописях Галич упоминается как большой речно-морской порт, куда стекались товары со всего Средиземноморья. Однако из-за массовой вырубки карпатских лесов в последующие века Днестр сильно обмелел и утратил судоходность. Сейчас Галич отделен от моря сотнями километров суши.