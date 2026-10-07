Стратегічно важливе для України: яке єдине місто на заході має звання "місто-герой"

У 2025 році президент Володимир Зеленський надав звання "місто-герой" 16 українським містам. Серед них було також перше та єдине тилове місто на заході України, яке отримало цю почесну відзнаку.

Воно ніколи не перебувало під російською окупацією, однак зазнало численних атак через своє стратегічне значення. Про те, яке місто на заході України має звання "місто-герой", розповідає 24 Канал.

Яке місто на заході України має звання "місто-герой"

У 2025 році Зеленський підписав указ про надання звання "місто-герой" 16 містам. Переважна більшість із них розташована поблизу лінії фронту – на Донеччині, Запоріжжі, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині.

Серед них є й міста, які перебували під російською окупацією. Водночас до переліку потрапив й Старокостянтинів Хмельницької області. Це єдине тилове місто на заході України, якому надали таке звання.

Де розташований Старокостянтинів: дивіться на карті

Зеленський у вечірньому зверненні, говорячи про присвоєння почесної відзнаки, наголосив на стратегічному значенні Старокостянтинова.

Старокостянтинів, місто Хмельницької області, яке має стратегічне значення для всієї нашої держави, для оборонки, авіації. Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни – місто героїчно витримує,

– зазначив президент.

Старокостянтинів / Фото "Старкон.City"

Чому Старокостянтинів має стратегічне значення

Вже понад 70 років у Старокостянтинові розміщується військова авіаційна частина. Після початку повномасштабного вторгнення Росії база у місті стала надзвичайно важливою для оборони України.

Дислокована у Старокостянтинові авіабригада від початку війни активно залучена до бойових дій. Російські війська регулярно атакують авіаційну частину у місті усіма видами зброї.