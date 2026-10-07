Он никогда не находился под российской оккупацией, однако подвергался многочисленным атакам из-за своего стратегического значения. О том, какой город на западе Украины имеет звание "город-герой", рассказывает 24 Канал.

Какой город на западе Украины имеет звание "город-герой"

В 2025 году Зеленский подписал указ о присвоении звания "город-герой" 16 городам. Подавляющее большинство из них расположено вблизи линии фронта – в Донецкой, Запорожской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

Среди них есть и города, которые находились под российской оккупацией. В то же время в список попал и Староконстантинов Хмельницкой области. Это единственный тыловой город на западе Украины, которому присвоили это звание.

Где находится Староконстантинов: смотрите на карте

Зеленский в вечернем обращении, говоря о присвоении почетной награды, подчеркнул стратегическое значение Староконстантинова.

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Староконстантинов – город Хмельницкой области, имеющий стратегическое значение для всего нашего государства, для оборонной промышленности и авиации. За время этой войны по Староконстантинову было нанесено почти 460 российских атак – город героически выдерживает,

– отметил президент.

Староконстантинов / Фото "Старкон.City"

Почему Староконстантинов имеет стратегическое значение

Уже более 70 лет в Староконстантинове дислоцируется военная авиационная часть. После начала полномасштабного вторжения России база в городе стала чрезвычайно важной для обороны Украины.

Дислоцированная в Староконстантинове авиабригада с самого начала войны активно участвует в боевых действиях. Российские войска регулярно проводят атаки на авиационную часть в городе всеми видами оружия.