"Місто" Підмогильного через росіян видали у незвичному форматі: як виглядає ця книга

Попри повномасштабну війну, українське книгодрукування продовжує розвиватися і тішити українців новинками. І це відбувається навіть під обстрілами.

Видавництво "Основи" презентували новий тираж ілюстрованого видання роману "Місто" Валер'яна Підмогильного, однак у незвичному варіанті. У чому полягає незвичність – розповідає 24 Канал з посиланням на відео книжкової блогерки Букнута.

Цікаво Як звучав голос Лесі Українки: він зберігся на унікальному записі

Що змінилося у виданні "Міста"

Уперше ілюстроване видання "Міста" побачило світ у 2017 році, його друкували на друкарні "Фактор Друк" у місті Харків. У 2024 році видавництво "Основи" вирішило видати ще один тираж. Однак у травні росіяни завдали ракетного удару по друкарні, через що загинули 7 працівників і тисячі книг були знищені. Постраждала і сама друкарня, проте за кілька місяців вона змогла відновити свою роботу.

"Основи" вирішили таки друкувати книгу у "Фактор Друк", проте наслідки ракетного удару все далися в знаки. Тому новий тираж книги вийшов без корінця, натомість видно, як зшита книга.

Як виглядає новий тираж "Міста": дивіться відео

Цікаво, що попри відсутність корінця книга все ж міцна. Блогерка відзначає, що доволі незвично розгортати книгу, адже є страх, що вона може "розвалитися", проте страх даремний.