Цей рецепт "морозива" захопив TikTok: знадобляться всього два інгредієнти

У TikTok набирає популярності простий рецепт домашнього фруктового "морозива". Користувачі заморожують фрукти, додають до них молоко та отримують холодний десерт лише з кількох інгредієнтів.

Найчастіше для цього використовують кавун, хоча підійдуть й інші фрукти. Їх заморожують до твердого стану, після чого заливають молоком і перемішують м'якоть ложкою, передає 24 Канал.

Як приготувати "фруктове морозиво" вдома?

Автор TikTok-акаунту @lifeofcian показав кілька варіантів такого "морозива", використовуючи різні фрукти. Він назвав його "десертом літа". За кілька днів відео зібрало сотні тисяч вподобань.

Процес приготування детально показала користувачка @sameenmaali. Для цього потрібно:

розрізати кавун або інший великий фрукт навпіл;

видовбати в центрі глибоку ямку;

заморозити фрукт на 1 – 2 дні;

налити в заглиблення молоко;

вишкребти заморожену м'якоть і перемішати її з молоком.

Приготування "фруктового морозива": дивіться відео

Для більш кремової текстури молоко можна замінити згущеним молоком або жирними вершками.

Спочатку багато користувачів скептично поставилися до такого рецепта. Однак після дегустації автори таких відео залишився задоволеними результатом. Водночас багато хто зазначає, що головне – дочекатися, поки фрукт повністю замерзне.

Деякі користувачі також замість звичайного молока використовують кокосове або високобілкове.

Попри популярність рецепта, у коментарях користувачі зазначають увагу, що технічно це не морозиво. Досить часто в коментарях люди жартують, що автори таких відео "відкрили для себе сорбет".